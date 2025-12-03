Leipzig (ots) -Kurz vor dem vierten Advent verwandelt der MDR den Ort Pöhla im Erzgebirge in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt. Der kleine Ort hat sich die Show geholt und zeigt, warum nirgendwo so sehr Weihnachten ist wie im Land der Nussknacker, der Schwibbögen und Hutzenabende. Am 19. Dezember produziert der MDR gleich zwei Live-Programme direkt aus dem Ort mit Pyramiden-Anschieben, Paul Woboda, Emily Zeise, Zwei wie Eins, Nanette Weiß, die Bergsänger Geyer, die Bimmelbah' Musikanten, Florian Stölzel und Skisprunglegende Jens Weißflog. Der MDR lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter aller Kanäle zur Redaktionskonferenz am 10. Dezember ein.Pöhla ist der Ort im Weihnachtsland mit einigen Superlativen. Das Anschieben der Ortspyramide wird genauso zelebriert wie eine Mettenschicht tief in den größten Zinnkammern Europas. Auch das längste Weihnachtslied der Welt mit 156 Strophen hat seine Wurzeln in dem Ort. Zudem hat eine von weltweit nur noch neun Manufakturen für Harfenbau, die Firma Riedel, hier ihren Sitz. Zu einem persönlichen Stadtrundgang lädt der berühmteste Sohn der Stadt ein - Skisprunglegende Jens Weißflog! All das ist Teil des MDR-Tags am 19. Dezember.Einladung zur exklusiven Redaktionskonferenz am 10. DezemberGemeinsam mit der Gemeinde Pöhla lädt der MDR Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein, exklusiv hinter die Kulissen zu blicken.Erleben Sie hautnah, wie die Show entsteht. Wie werden Themen und Gäste ausgewählt? Wie wird Pöhla selbst Teil des Showkonzepts? Wie funktioniert die Logistik. Und wie verwandelt sich ein kleiner Ort in die Kulisse einer großen MDR-Produktion?Wann: Mittwoch, 10. Dezember, 15 Uhr. Wo: SchanzenbaudeAkkreditierung:Bitte wenden Sie sich für die Teilnahme an der Redaktionskonferenz per E-Mail bis 8. Dezember und für den MDR-Tag am 19. Dezember bis 16. Dezember mit Namen, Kontaktdaten und Medium/Kanal an kommunikation-desk@mdr.de.Infos zur MDR-Berichterstattung am 19. Dezember aus Pöhla16.00 Uhr: "MDR um 4 - Der starke Osten"Moderator Peter Imhof begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer live aus Pöhla zum Jahresabschluss-Spezial. Die Sendung blickt auf Geschichten, Ereignisse und Menschen.20.15 Uhr: Die große Live-Show "Hol dir deine Show!"Zur Primetime folgt die große Weihnachtsliveshow aus Pöhla. Alle HDDS!-Moderatorinnen und Moderatoren sind dabei.Julia Krüger, Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof moderieren die Abendshow. Für die musikalische Umrahmung sorgen Paul Woboda, Emily Zeise, Zwei wie Eins, Nanette Weiß, die Bergsänger Geyer, die Bimmelbah' Musikanten und Florian Stölzel.Dazu sucht Radio-Moderator Silvio Zschage die kleinste Pyramide der Region und wird sie in der Show präsentieren. Der Sachsenspiegel und MDR Sachsen - das Sachsenradio werden ebenfalls aus Pöhla berichten."Hol dir deine Show!" ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem jeweiligen Ort. Von der Themenwahl über die musikalischen Gäste bis hin zu den Filmbeiträgen entsteht alles in enger Zusammenarbeit mit den Menschen aus Pöhla. Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort sind willkommen. Wer keinen Platz bekommt: Alles wird auch in der ARD Mediathek gestreamt.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6171108