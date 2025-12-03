Anzeige
Dow Jones News
03.12.2025 06:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Dezember

=== 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     RatingDog/S&P Global November 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  52,6 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj 
     zuvor:  -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November 
     PROGNOSE: 53,8 
     zuvor:  54,0 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
     1. Veröff.: 50,8* 
     zuvor:   48,0 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     1. Veröff.: 49,9* 
     zuvor:   47,7 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
     1. Veröff.: 52,7* 
     zuvor:    54,8 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     1. Veröff.: 52,1* 
     zuvor:   53,9 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) November 
     1. Veröff.: 53,1* 
     zuvor:   53,0 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     1. Veröff.: 52,4* 
     zuvor:   52,5 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
     1. Veröff.: 50,5* 
     zuvor:   52,3 
  11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV 
  11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller 
     (VDIK), Jahrespressekonferenz 
  11:00 DE/VÖB - Bundesverbands Öffentlicher Banken 
     Deutschland, Kapitalmarktprognose 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj 
     zuvor:  -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj 
*** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE: +40.000 Stellen 
     zuvor:  +42.000 Stellen 
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin) 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 
     Importpreise 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:  +0,3% gg Vm 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September 
     Industrieproduktion 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:  +0,1% gg Vm 
     Kapazitätsauslastung 
     PROGNOSE: 77,3% 
     zuvor:  77,4% 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE:  55,0 
     1. Veröff.: 55,0 
     zuvor:   54,8 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November 
     PROGNOSE: 52,5 Punkte 
     zuvor:  52,4 Punkte 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q 
  22:05 DE/Überprüfung der Index-Zusammensetzung der DAX-Familie 
 
    - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen November 
***   - CH/Glencore plc, Kapitalmarkttag 
===

- * Es wird keine Konsensprognose erhoben, weil Analysten in der Regel

eine Bestätigung des vorläufigen Werts erwarten

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 00:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.