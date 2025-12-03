Von US-$6 Milliarden iRhythm zu US$28 Millionen HeraMED: Wie der Markt Remote Patient Monitoring tatsächlich bewertet

Anzeige / Werbung

Wenn man verstehen will, wie hoch der Markt ein erfolgreiches Remote-Patient-Monitoring-Unternehmen (RPM) bewerten kann, muss man nicht lange suchen. Man muss sich nur iRhythm Technologies ansehen.

Dieser Artikel wird im Auftrag von HeraMED Limited veröffentlicht

Der US-Spezialist für kardiologische Fernüberwachung, aufgebaut rund um seinen Zio-Patch und die dazugehörige Datenplattform, ist heute rund US$6,0 Milliarden an der Börse wert.

Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen US$591,8 Millionen Umsatz und steuert mit zunehmender Nutzung durch große Gesundheitssysteme Richtung Profitabilität.

Aktuelle Berichte zeigen, dass sich die Aktie im Jahr 2025 nahezu verdoppelt hat - getrieben durch starke Nachfrage und eine schnelle Ausweitung der klinischen Nutzung.

Mit anderen Worten:

Investoren sind bereit, Milliardenbewertungen für RPM-Plattformen zu zahlen, die ein konkretes klinisches Problem lösen, große Anbieter gewinnen und verteidigbare Datenvorteile aufbauen.



Jetzt der direkte Vergleich zu HeraMED (WKN: A2PQND | SYM: 1I4) - einer digitalen RPM-Plattform für Schwangerschaft und Frauengesundheit, die Folgendes vorweisen kann:

• Eine kommerzielle Vereinbarung mit der US-Tochter von Royal Philips, die einen gebündelten Marktzugang zu US-Krankenhäusern schafft.

• Ein neues Pilotprojekt mit Lee Health, einem Non-Profit-System mit ~US$3 Mrd. Umsatz, das jährlich über 8.000 Geburten betreut.

• Eine wachsende KI-Roadmap (Clinician Assistant, Virtual Companion, prädiktive Modelle).

• Ein starkes US-Team in den Bereichen Wachstum, klinische Transformation, KI und Gesundheitsversorgung.

Und trotzdem liegt die Marktkapitalisierung von HeraMED bei nur etwa A$40 Millionen.

Diese Bewertungsdiskrepanz ist die Investmentchance.

iRhythm: Das RPM-Playbook, das funktioniert hat

iRhythm ist das Paradebeispiel eines perfekt umgesetzten RPM-Modells:

• Klarer klinischer Fokus: Herzrhythmusstörungen.

• Integrierte Hardware + Software: Zio-Patch + Analytikplattform.

• Tiefe Verankerung in Gesundheitssystemen: ~20 Großsysteme nutzen Zio.

• Erstattungsfähig: klare Codes, klare Economics, klarer ROI.

Das Ergebnis:

• US$591,8 Mio. Umsatz in 2024

• ~US$6,0 Mrd. Market Cap

Der Markt bezahlt das nicht wegen eines Geräts.

Er bezahlt es, weil:

• das Produkt tief im klinischen Workflow verankert ist,

• evidenzbasiert funktioniert,

• und wiederkehrende, hochmargige RPM-Erlöse erzielt.

Genau in diese Richtung bewegt sich jetzt HeraMED - nur in einem anderen, aber genauso kritischen klinischen Bereich: Müttergesundheit.

HeraMED (WKN: A2PQND | SYM: 1I4): Dieselbe RPM-Logik - angewendet auf Schwangerschaft

Die Plattform HeraCARE basiert auf denselben strukturellen Prinzipien, die iRhythm erfolgreich gemacht haben:

Hardware + Software Integration

• HeraBEAT (FDA- und CE-zugelassenes FHR-Monitoring)

• Verbundene Blutdruckmessgeräte

• Integration von Wearables (z. B. Garmin)

• Cloud-basierte klinische Dashboards

Remote Patient Monitoring

• Echtzeit-Triage

• Automatisierte Alerts

• Virtuelle Betreuung und Bildungsinhalte

Erstattungsfähiges Modell

• RPM-Codes

• Hybrid aus digitalen und persönlichen Konsultationen

• Potenzielle value-based-care-Erweiterungen

Der Unterschied?

Der klinische Bedarf in der Schwangerschaft ist dramatisch - und wächst weiter.

Die USA haben eine der höchsten mütterlichen Sterblichkeitsraten in der entwickelten Welt.

Die zwei neuen US-Ankerpunkte: Philips und Lee Health

In den letzten Monaten gab es zwei Ankündigungen, die HeraMEDs US-Position komplett aufgewertet haben:

1. Kommerzielle Vereinbarung mit Philips' US-Tochter

Philips liefert:

• marktführende Monitoringgeräte

• Logistik

• technischen Support

HeraMED liefert:

• die komplette HeraCARE-Plattform: RPM, personalisierte Care-Pläne, Engagement-Tools

Gemeinsam entsteht eine schlüsselfertige digitale Lösung, die sofort bei US-Krankenhäusern vorgestellt wird.

2. Pilotprojekt mit Lee Health

Lee Health:

• ~US$3 Mrd. Umsatz

• 4 Akutkrankenhäuser + Kinderkrankenhaus

• 1.100+ ÄrztInnen

• 8.000+ Geburten jährlich

Der Pilot:

• Dauer: 3-6 Monate

• Fokus auf KPIs wie Engagement, virtuelle Besuche, Remote Monitoring, Epic-Integration

• Phase 1: Onboarding über mehrere pränatale & postpartale Pläne

• Phase 2: Skalierung auf 2.000 Schwangerschaften pro Jahr

Das ist exakt der RPM-Expansionstrichter, der bei iRhythm funktioniert hat.

Warum die Bewertungslücke entscheidend ist

Vereinfacht gesagt:

iRhythm

• Market Cap: US$6,0 Mrd.

• Umsatz: US$591,8 Mio. (2024)

Teladoc

• Market Cap: US$1,3-1,4 Mrd.

• Umsatz: US$2,57 Mrd. (2024)

HeraMED

• Market Cap: ~A$40 Mio. (ca. US$26 Mio.)

• Frühphase der Umsätze, aber jetzt mit:

- Lee Health Pilot

- Philips-Go-to-Market

- klinischem RPM + KI-Roadmap

Der RPM-Markt hat seine Bewertungsbereitschaft bereits bewiesen.

Nur wurde ein spezifischer Bereich noch gar nicht richtig bewertet:

Digitale Müttergesundheit.

Mit:

• institutionellen Partnern

• US-Systempilot

• integrierter Hardware-Software-Suite

• realen KPIs

• KI-Roadmap

HeraMED steht jetzt genau dort.

Was als Nächstes passieren muss

Für eine Re-Rating-Story im Small-Cap-Gesundheitsbereich braucht es drei Schritte:

1. Realen Wert beweisen

• Ergebnisse aus Lee Health: Engagement, Monitoring, Workflows

• Klinische und ökonomische Verbesserungen

2. In großen Systemen skalieren

• Ausbau auf 2.000 Schwangerschaften

• Weitere Systeme über Philips' Krankenhausnetzwerk

3. Wiederkehrende Umsätze

• RPM-Programme mit klaren Margen

• Monetarisierung der KI-Tools

Wir wissen bereits, wie der Markt RPM-Sieger bewertet.

Die Frage ist jetzt:

Wenn Herzrhythmus-Monitoring US$6 Mrd. wert ist - was ist digitale Mutterschaft am Beginn eines skalierbaren US-Rollouts wert?

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: NL0000009538,US5004723038,AU0000028367