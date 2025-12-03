Die in der Schweiz regulierte Bank erweitert ihr Stablecoin-Angebot für professionelle und institutionelle Kunden um Verwahrung, Handel und Prämienprogramm

Die AMINA Bank AG ("AMINA Bank"), eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Kryptobank mit globaler Reichweite, gibt heute bekannt, dass sie ihr Angebot an Verwahrungs-, Handels- und Prämienprodukten um die USDG-Stablecoin von Paxos erweitert. Im Rahmen dieser Erweiterung wird die AMINA Bank Mitglied des Global Dollar Network (GDN), einem Netzwerk führender Unternehmen, die sich für die weltweite Einführung des digitalen Dollars einsetzen.

AMINA Bank Joins Paxos' Global Dollar Network

USDG ist eine durch den US-Dollar gedeckte Stablecoin, die von Paxos Digital Singapore, einer Tochtergesellschaft von Paxos, ausgegeben wird. Paxos ist der führende regulierte globale Anbieter von Blockchain-Infrastruktur mit umfassender Erfahrung in der Ausgabe und dem Betrieb von Stablecoins. Paxos Digital Singapore ist ein großes Zahlungsinstitut, das von der Monetary Authority of Singapore beaufsichtigt wird.

Durch den Beitritt zum Global Dollar Network verbindet die AMINA Bank ihren professionellen und institutionellen Kundenstamm mit einem globalen Ökosystem regulierter Finanzinstitute und ermöglicht so eine nahtlose Interoperabilität und eine tiefere Liquidität innerhalb der digitalen Dollar-Infrastruktur. Das Netzwerk umfasst wichtige globale Plattformen wie Robinhood, Kraken, OKX, Galaxy, Anchorage und Bullish.

Myles Harrison, Chief Product Officer der AMINA Bank, sagte: "Die Verwahrung, der Handel und die Prämien von USDG stellen die neueste Erweiterung unseres regulierten Stablecoin-Angebots dar und festigen unsere Führungsposition bei der Bereitstellung von institutionellem Zugang zu digitalen Dollar für professionelle Anleger. Unser Stablecoin-Prämienprogramm ermöglicht es Kunden, bis zu 4 jährliche Prämien auf USDG-Bestände zu verdienen, was unser Engagement für die Schaffung von Mehrwert durch konforme Innovationen widerspiegelt. Durch den Beitritt zum Global Dollar Network ist AMINA mit den Finanzinstituten verbunden, die die Grundlagen für die großflächige Einführung von Stablecoins schaffen."

Die Integration von USDG durch die AMINA Bank spiegelt die wachsende Nachfrage der Kunden nach reguliertem Zugang zu Stablecoins innerhalb traditioneller Bankenstrukturen wider. Die Bank unterstützt derzeit mehrere Stablecoins, darunter USDT, USDC, EURC und RLUSD, und bietet ihren Kunden damit einen diversifizierten Zugang zur Infrastruktur für digitale Dollar und Euro. Die transparente Reserveunterlegung von USDG hauptsächlich US-Staatsanleihen, die im Verhältnis 1:1 zum Umlaufbestand gehalten werden entspricht den institutionellen Risikomanagementstandards von AMINA.

Nick Robnett, Leiter der Krypto-Geschäftsentwicklung bei Paxos, kommentierte im Namen des Global Dollar Network: "Wir freuen uns, die AMINA Bank im Global Dollar Network willkommen zu heißen. Wir bauen eine Infrastruktur auf, die es Finanzinstituten ermöglicht, ihren Kunden einen sicheren und konformen Zugang zu digitalen Dollar zu bieten, und die Integration von AMINA zeigt die wachsende institutionelle Nachfrage nach vertrauenswürdigen Stablecoin-Dienstleistungen."

Bestimmte Produkte und Dienstleistungen sind aufgrund rechtlicher und regulatorischer Erwägungen möglicherweise nicht für alle Kunden verfügbar.

Über die AMINA Bank Krypto. Banking. Vereinfacht.

Die AMINA Bank AG wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Zug (Schweiz). Sie ist ein Pionier in der Krypto-Banking-Branche. Im August 2019 erhielt die AMINA Bank AG die Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA"). Im Februar 2022 erhielt die AMINA Bank AG, Abu Dhabi Global Markets ("ADGM") Branch, von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde ("FSRA") der ADGM die Genehmigung für Finanzdienstleistungen, um professionelle Kunden gemäß der Definition im Regelwerk "Conduct of Business" ("COBS") in Bezug auf Investitionen oder Kredite zu beraten, Investitionsgeschäfte zu vermitteln, Kredite zu vermitteln und Verwahrungen zu arrangieren. Im November 2023 erhielt AMINA (Hong Kong) Limited von der Securities and Futures Commission ("SFC") die Lizenzen Typ 1 (Wertpapierhandel), Typ 4 (Wertpapierberatung) und Typ 9 (Vermögensverwaltung). Im Oktober 2025 wurde die Typ-1-Lizenz des Unternehmens erweitert, um digitale Vermögensverwaltungsdienstleistungen für professionelle Anleger im Rahmen des digitalen Vermögensregulierungsrahmens von Hongkong einzubeziehen. Im Oktober 2025 erhielt AMINA (Austria) AG ("AMINA EU") von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") im Rahmen des Markets in Crypto-Assets (MiCAR)-Rahmens ihre CASP-Lizenz, die AMINA EU zur Erbringung folgender Dienstleistungen berechtigt: (i) Verwahrung von Krypto-Assets, (ii) Umtausch von Krypto-Assets in Fiat-Währungen oder andere Krypto-Assets, (iii) Transferdienstleistungen und (iv) die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten.

CVVC Global Report und CB Insights haben die AMINA Bank AG als eines der 50 führenden Unternehmen im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet. 2023 gewann die AMINA Bank AG den European WealthBriefing Award in der Kategorie "Digital Assets Solution, Fund Manager". Die AMINA Bank AG wurde kürzlich bei den Hedgeweek Global Digital Assets Awards 2025 als "Institutional Digital Asset Innovation of the Year" ausgezeichnet.

Weitere Informationen über die AMINA Bank AG finden Sie unter www.aminagroup.com.

