Neuer Tag, neues Glück: Das heutige Türchen im DER AKTIONÄR-Adventskalender bietet ein besonderes Highlight! Digitale DER AKTIONÄR-Abonnenten können heute jeweils 1 von 5 China Stock Report 1-Monats-Abos gewinnen. Beantworten Sie die Quizfrage richtig und tauchen Sie mit etwas Glück tiefer in den chinesischen Aktienmarkt ein. Mit einem aktiven E-Paper- oder DER AKTIONÄR+-Abo erhalten Sie exklusiven Zugang zum DER AKTIONÄR-Adventskalender. Einfach hier klicken und sich mit Ihren DER AKTIONÄR-Zugangsdaten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.