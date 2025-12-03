Trotz hartnäckiger Konjunkturschwäche schütten viele DAX-Konzerne 2026 mehr Geld aus. Vor allem bei den Zyklikern drohen aber Kürzungen. Die Prognose von BÖRSE ONLINE. Die neue Dividendensaison steht vor der Tür und viele Anleger fragen sich: Welche DAX-Unternehmen werden 2026 besonders großzügig ausschütten? Die Redaktion hat alle Zahlen analysiert und präsentiert in der aktuellen Ausgabe eine umfassende Prognose für sämtliche Indexmitglieder. ...

