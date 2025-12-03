Harvest Technology Group: Analyst sieht ein Aufwärtspotenzial von 47

Anzeige / Werbung

In einer aktuellen Research-Flash-Note hat Spark Plus Research ein richtungsgebendes Kursziel von 0,025 AUD für die Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) bestätigt, was ein Aufwärtspotenzial von 41% gegenüber dem aktuellen Marktpreis von 0,017 AUD impliziert.



Auf Basis einer relativen Bewertungsmethodik, die auf die derzeitige Entwicklungsphase von Harvest zugeschnitten ist, stützt sich die Analyse sowohl auf vergleichbare Frühphasenunternehmen als auch auf ambitionierte Benchmarks im Bereich Edge-Computing und Konnektivitätssoftware. Die gewichtete Preisspanne deutet auf eine potenzielle Bewertung zwischen 0,020 AUD und 0,030 AUD pro Aktie hin, während angepasste Projektionen in einem optimistischen Szenario ein Aufwärtspotenzial von 47% ergeben.

Kommerzielle Traktion führt zu besserer Umsatzsichtbarkeit

Der Bericht hebt hervor, dass Harvest Technology das Geschäftsjahr 2026 mit einer "deutlich verbesserten kommerziellen Ausgangslage" betrete, geprägt von Kostensenkungen, steigender Akzeptanz wiederkehrender Lizenzmodelle und zunehmenden sektorübergreifenden Implementierungen.

Weiter heißt es, dass "jüngste operative Fortschritte - darunter die zunehmende Traktion bei wiederkehrenden Lizenzen, verbesserte Kundenkonversion sowie eine strategisch bedeutende Reseller-Vereinbarung mit Pyxis - HTG an einem klaren Wendepunkt positionieren, an dem die frühe technische Validierung beginnt, sich in skalierbare kommerzielle Chancen zu übersetzen."

Mit ihrem Fokus auf die Nodestream-Plattform und die anstehende Edge-Analytics-Lösung NEONTM positioniert sich Harvest Technology im Zentrum der digitalen Transformation in Bereichen wie Verteidigung, Energie und autonome Industrieanwendungen. Spark Plus betont, dass NEONTM nicht nur ein Funktionsupdate sei, sondern ein transformativer Meilenstein: "NEONTM ist keine inkrementelle Verfeinerung, sondern verschiebt NodestreamTM von einem reinen Low-Bandwidth-Streaming-/Kommunikationsprodukt hin zu einer Plattform, die lokale KI-Inference ausführen kann", was das adressierbare Marktpotenzial und den möglichen Umsatzmix erheblich erweitere.

Finanzielle Disziplin ebnet den Weg zur Profitabilität

Spark Plus merkt an, dass "das Management Kostensenkungen in echte, messbare Cashflow-Verbesserungen und nicht in theoretische Einsparungen umsetzt" und hebt hervor, dass die konsequente EBITDA-Verbesserung von Quartal zu Quartal die "klarste Bestätigung" des Profitabilitätspfads sei.

Zur weiteren Stärkung seiner finanziellen Basis hat die Harvest Technology Group eine Finanzierungslinie über 6 Mio. AUD von RiverFort Global erhalten sowie einen Vergleich aus einem Altverfahren über 725.000 AUD. Dies verlängert den Liquiditätsspielraum des Unternehmens auf über sechs Quartale. Das verbesserte Liquiditätsprofil reduziert kurzfristige Solvenzrisiken und unterstützt den Weg des Unternehmens zur Profitabilität.

Strategische Partnerschaften beschleunigen den Marktzugang

Eine herausragende Entwicklung ist die exklusive Reseller-Vereinbarung der Harvest Technology Group mit Pyxis Controls für die MENATISA-Region (Naher Osten, Nordafrika, Türkei, Indien, Südafrika). Spark Plus bezeichnet diese als "strategisch bedeutend" und erläutert, dass sie "Nodestream direkt in einen etablierten Systemintegrationskanal mit tiefen Verbindungen zu nationaler Sicherheit, Energie- und Maritimmärkten einbettet." Die Struktur umfasst eine 40/60-Marge sowie ein leistungsbasiertes Aktienpaket, das bei Erreichen bestimmter Meilensteine potenziell 5 Mio. AUD erlösen kann.

Diese Partnerschaft wird als zentraler Katalysator für die Skalierung in schwer zugänglichen Regionen angesehen und bietet einen glaubwürdigen Weg zu deutlich steigenden Umsätzen in den Geschäftsjahren 2026 und 2027.

Dual-Plattform-Modell positioniert Harvest für Margenausweitung

Laut dem Bericht bilden die kombinierte Nodestream- und NEONTM-Plattform ein "Hybridmodell aus hardwaregestützten, wiederkehrenden Software- und Servicedienstleistungen", das HTG klar von traditionellen Hardwareanbietern abhebt. Das Management meldete Bruttomargen von über 90% für Software sowie rund 80% für gebündelte Lösungen im Geschäftsjahr 2025. Diese margenstarken Komponenten bilden die Grundlage für das zukünftige Bewertungspotenzial des Unternehmens.

Ausblick: Katalysatoren und Risiken

Der Bericht hebt mehrere potenzielle Treiber für eine Neubewertung in den kommenden zwölf Monaten hervor: erste NEONTM-Implementierungen, weitere Umwandlungen von Pilotprojekten im Verteidigungs- und Bergbaubereich in Verträge sowie steigende Lizenzerlöse.

Die Harvest Technology Group scheint gut positioniert, um vom wachsenden Bedarf an intelligenten, sicheren Remote-Operationen und Verteidigungstechnologien zu profitieren.

Quellen:

Spark + Corporate Advisory Research Report über die Harvest Technology Group, Stefan Tan, 24. November 2025.



---



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Enthaltene Werte: AU0000082422