© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhoto

Laut einem Bericht der Financial Times (FT) bereitet Anthropic einen der bisher größten Tech-IPOs vor und erhöht damit den Druck auf OpenAI. Welches KI-Start-up schafft es zuerst an die Börse - Anthropic oder OpenAI? Der KI-Entwickler Anthropic, bekannt für den Chatbot Claude, bereitet sich einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge auf einen der größten Börsengänge in der Geschichte der Technologiebranche vor. Demnach führt das Start-up bereits erste Gespräche über ein IPO im kommenden Jahr - ein Schritt, der den Wettlauf mit Rivalen wie OpenAI deutlich verschärfen würde. Für diese Pläne hat sich Anthropic die renommierte Kanzlei Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ins Boot geholt, die …