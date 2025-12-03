Der beeindruckende Lauf setzt sich fort: Im gestrigen Handel hat der GAFAM-Index mit 707,68 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Damit hat sich der im Herbst 2017 aufgelegte Auswahlindex bestehend aus Alphabet (damals noch unter dem Namen Google), Apple, Meta (damals noch Facebook), Amazon und Microsoft mittlerweile schon versiebenfacht. Das aktuell wichtigste Zugpferd unter den fünf Technologieriesen ist derzeit weiterhin die Aktie von Alphabet. Dies lässt sich auch unschwer daran ablesen, dass ...

