Crowdstrike hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte das Unternehmen dabei die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die Aktie konnte davon allerdings nicht profitieren. Sie gab nachbörslich mehr als drei Prozent ab.Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um 22 Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar, davon 1,17 Milliarden Dollar aus Abonnements und 65,5 Millionen Dollar aus Professional ...Den vollständigen Artikel lesen ...
