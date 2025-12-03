DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Hugo Boss sieht das Jahr 2026 als ein Jahr der Anpassung. Der Modekonzern führt das Programm CLAIM 5 TOUCHDOWN ein, das die strategische Ausrichtung bis 2028 festlegt und den Weg für ein nachhaltiges, profitables Wachstum ebnen soll. Die Umsetzung soll sich auf die drei zentralen Bereiche Marke, Vertrieb und Operations konzentrieren. Gleichzeitig will Hugo Boss die Generierung von Freiem Cashflow deutlich beschleunigen, mit dem Ziel, ab 2026 durchschnittliche jährliche Freie Cashflows von rund 300 Millionen Euro zu erzielen. 2026 soll die Straffung von Prozessen, die Überarbeitung des Sortiments und die Optimierung des Vertriebsnetzwerks gestärkt werden. Vor diesem Hintergrund wird ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet, ehe 2027 eine Rückkehr zu Wachstum vorgesehen ist, das sich 2028 beschleunigen soll. Für 2026 und darüber hinaus erwartet Hugo Boss eine Verbesserung der Bruttomarge. Das EBIT wird zwischen 300 und 350 Millionen Euro erwartet, wobei sich die Profitabilität ab 2027 verbessern soll.

TAGESTHEMA II

Airbus kann sein Ziel für die Auslieferungen im laufenden Jahr nicht halten und rechnet nun wegen der Qualitätsprobleme am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen mit der Auslieferung von rund 790 Flugzeugen. Bislang hatte Airbus die Auslieferung von 820 Maschinen angepeilt. Die Finanzziele bestätigte der Flugzeughersteller.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate

11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

Im Tagesverlauf:

- CH/Glencore plc, Kapitalmarkttag

AUSBLICK KONJUNKTUR

-CH 08:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj -IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 53,8 zuvor: 54,0 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 48,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 47,7 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 52,7 zuvor: 54,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 53,9 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 53,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 52,5 11:00 Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 50,5 zuvor: 52,3 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +40.000 Stellen zuvor: +42.000 Stellen 14:30 Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,3% zuvor: 77,4% 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 54,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 52,5 Punkte zuvor: 52,4 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 23.770,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.851,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.649,75 +0,2% Nikkei-225 (Tokio) 49.937,57 +1,3% Hang-Seng (Hongk.) 25.753,65 -1,3% Shanghai-Comp. 3.874,64 -0,6% Dienstag: DAX 23.710,86 +0,5% DAX-Future 23.756,00 +0,5% XDAX 23.724,30 +0,1% MDAX 29.523,67 +0,2% TecDAX 3.546,97 -0,0% SDAX 16.517,44 +0,2% Euro-Stoxx-50 5.686,17 +0,3% Stoxx-50 4.802,70 +0,0% Dow-Jones 47.474,46 +0,4% S&P-500 6.829,37 +0,2% Nasdaq Composite 23.413,67 +0,6%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Risikobereitschaft an den Weltmärkten nimmt weiter zu, und davon dürften zur Wochenmitte auch die europäischen Börsen und der DAX erneut profitieren. In Japan ist der Nikkei über die 50.000er Marke zurückgekehrt, die Renditen gehen wieder leicht zurück, und der Euro verteidigt die jüngsten Gewinne. Die Ölpreise verändern sich nach den jüngsten Schwankungen am Morgen nur wenig. "Damit steht steigenden Kursen in Europa nicht viel entgegen", so ein Marktteilnehmer. Impulse könnten am Vormittag Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor aussenden, veröffentlicht werden allerdings überwiegend nur überarbeitete November-Daten. Am Nachmittag rücken dann US-Daten in den Blick, neben dem ISM-Index zur Industrieproduktion Importpreise und der ADP-Arbeitsmarktbericht. Am Abend nach 22. 00 Uhr werden die Auf- und Absteiger in den DAX-Indizes bekanntgegeben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Bayer schossen um 12,1 Prozent nach oben und markierten die höchsten Kurse seit fast 2 Jahren. Für Kursfantasie sorgte, dass die US-Regierung die Rechtsauffassung von Bayer in den Glyphosat-Streitigkeiten unterstützt. "Eine letzte Verhandlung könnte für Bayer für den lang ersehnten Befreiungsschlag sorgen", sagte Christine Romar von CMC Markets und weiter: "Auch der Risikoabschlag, der wie Blei seit der Monsanto-Übernahme und den ersten Klagen an der Aktie hängt, würde mit einem Mal hinfällig". Siemens Energy stiegen um 3,1 Prozent auf 116,05 Euro, nachdem Goldman Sachs das Kursziel auf 139 Euro erhöht hatte. Wacker Neuson schossen mit Übernahmefantasie um 28,4 Prozent nach oben.Der Baumaschinenhersteller führt nach eigenen Angaben fortgeschrittene Verhandlungen mit Doosan Bobcat über eine mögliche Übernahme durch das südkoreanische Unternehmen. Bilfinger stiegen um 2,7 Prozent, gestützt von neuen mittelfristigen Umsatz- und Renditezielen.

XETRA-NACHBÖRSE

Hugo Boss standen mit der Vorstellung eines neuen Strategieplans und einer gesenkten Umsatzprognose unter Druck. Bei Lang & Schwarz wurde der Kurs um rund 10 Prozent nach unten genommen (s.Tagesthema)

USA - AKTIEN

Fester - Auch wenn der Start in den Dezember im Minus begonnen habe, sei der Schlussmonat historisch betrachtet ein positiver für Aktien, hieß es im Handel zur Gegenbewegung nach den Verlusten am Montag. Dazu stütze die weiter verfestigte Zinssenkungsspekulation nach dem schwachen ISM-Index vom Vortag. Halbleiteraktien führten die Gewinne im Technologiesektor an, wo Intel (+8,7%) und NXP Semiconductor (+8%) deutlich zulegten. Boeing schossen um 10,1 Prozent nach oben, nachdem der Finanzvorstand mit weiteren Details über die allmähliche Erholung des Luft- und Raumfahrtkonzerns für eine positive Botschaft gesorgt hatte. Nach einem Bericht über einen Fahrt aufnehmenden Bieterkampf stiegen Warner Bros. Discovery um 2,8 Prozent. Netflix habe sein Gebot verbessert, Paramount Skydance und Comcast hätten ebenfalls neue Offerten vorgelegt, so das Wall Street. Synopsys zogen um 2,5 Prozent an, nachdem sich Nvidia an dem Unternehmen beteiligt hatte.

USA - ANLEIHEN

Nach dem deutlicheren Anstieg am Montag kamen die Renditen wieder leicht zurück, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,09 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:01 % YTD EUR/USD 1,1647 +0,2% 1,1624 1,1606 +12,1% EUR/JPY 181,15 -0,0% 181,20 180,95 +10,8% EUR/CHF 0,9335 -0,0% 0,9335 0,9337 -0,5% EUR/GBP 0,8795 -0,1% 0,8801 0,8792 +6,2% USD/JPY 155,54 -0,2% 155,88 155,91 -1,2% GBP/USD 1,3242 +0,2% 1,3209 1,3200 +5,6% USD/CNY 7,0690 +0,0% 7,0680 7,0709 -1,9% USD/CNH 7,0578 -0,1% 7,0668 7,0695 -3,6% AUS/USD 0,6584 +0,3% 0,6567 0,6568 +5,8% Bitcoin/USD 93.933,15 +2,1% 91.982,90 91.061,10 -8,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar tendierte bei kleinen Schwankungen seitwärts. Der Dollarindex gab um 0,1 Prozent nach, der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,1624 Dollar. Der Bitcoin holte seine Vortagesverluste fast vollständig wieder auf. Die Kryptowährung erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 91.021 Dollar.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 01:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.