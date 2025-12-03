MUSASHI JAPAN von TAIMATSU gibt den Beginn der Endjahresfeier bekannt, der Geschenkaktion 2025, eine jährlich wiederkehrende Tradition, die den Weihnachtseinkauf in ein Erlebnis verwandelt, das von Anerkennung, Handwerkskunst und kultureller Großzügigkeit geprägt ist.

MUSASHI konzentriert sich nicht auf Rabatte. Stattdessen herrscht die Philosophie vor, dass wahre Werte in Werkzeugen zu finden sind, die langlebig sind, sowie in den Gesten, die sie begleiten. In diesem Jahr stellt die Kampagne Geschenke vor, die die Küche bereichern. Jedes Produkt wurde sorgfältig ausgewählt, weil es für die Langlebigkeit und die Leistung von Musashi-Klingen steht.

Gemäß dem japanischen Prinzip Omotenashi bietet die Kampagne Kunden gestuft Geschenke an, basierend auf dem Gesamtkaufbetrag. Jeder Beitrag ist mit Dank und einem Zweck verbunden.

Vom 2. bis zum 25. Dezember 2025 erhalten Kunden, die in einem MUSASHI JAPAN-Geschäft einkaufen, folgende Präsente:

Stufe1: Öl- und Rostentferner

Praktische Tools für die tägliche Wartung, die Klingen sauber halten und sie schützen.

Stufe 2: Musashi Schleifstein

Ein Premium-Schleifstein, der alle Klingen schärft und Kunden daran erinnert, ihre Messer zu pflegen.

Stufe 3: Ein japanisches Schneidebrett von Musashi

Ein sorgfältig entworfenes Schneidebrett, das die Balance und Raffinesse von Musashi-Messern unterstützt und zur Grundausstattung einer jeden Küche gehören sollte.

Die Kampagne läuft global und hat in jeder Region ihren eigenen Titel:

Global US: Gift Campaign 2025

* Deutschland: Geschenkaktion 2025

* Frankreich: Campagne Cadeaux 2025

* Spanien: Campaña de Regalos 2025

In allen Märkten bleibt die Botschaft jedoch gleich: Ein Geschenk von Musashi das sind inspirierende Werkzeuge, die Fähigkeiten fördern, Vertrauen erwecken und das Handwerk ehren.

Creative Director Stefan Kitanovikj kommentiert die Absicht hinter der Initiative:

"Wer ein Messer von MUSASHI JAPAN wählt, der zeigt seine Hingabe für meisterhaftes Können. Die Kampagne mit den Geschenken belohnt diese Bemühungen. Sie ermutigen unsere Kunden, mit Bedacht zu kochen, ihre Werkzeuge zu respektieren und ihre Kochkunst zu verbessern."

Mehr Informationen finden Sie unter: www.musashihamono.com

