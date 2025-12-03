Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) baut ihre Position auf dem polnischen Windenergiemarkt weiter aus. Der Hersteller von Windenergieanlagen hat einen Auftrag über 20 Turbinen des Typs N149/5.X von einem internationalen Energieerzeuger erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 118 Megawatt. Neben der Lieferung und Installation der Anlagen umfasst der Deal auch einen Premium-Servicevertrag mit einer Laufzeit von bis zu 15 Jahren. Damit sichert sich der Windkraftbetreiber langfristige Wartung und Betriebsoptimierung für den neuen Windpark. Die Namen des Auftraggebers und des konkreten Projektstandorts ...

