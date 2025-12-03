© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die Softbank-Aktie steigt zeitweise um über 8 Prozent und treibt Japans Tech-Sektor an. Auch Chipwerte legen kräftig zu. Der Nikkei gewinnt deutlich und folgt damit der starken Erholungsrallye an der Wall Street.Japans Technologiewerte haben am Mittwoch kräftig angezogen - allen voran die Softbank. Der Tech-Investmentriese sprang zeitweise mehr als 8 Prozent nach oben und beendete damit eine dreitägige Verlustserie. Getrieben wurde die Aufwärtsbewegung von einer starken Erholung von Tech-Aktien an der Wall Street, die nun auch in Tokio für frische Kauflaune sorgt. Besonders gefragt waren Halbleiter- und Ausrüsteraktien. Tokyo Electron, ein zentraler Zulieferer für Chipfertiger, der unter …