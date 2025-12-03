Die in den vergangenen Wochen und Monaten bereits stark gelaufene Aktie des Baustoffriesen Heidelberg Materials kann heute im vorbörslichen Handel deutlich zulegen. Denn der DAX-Titel erhält starken Rückenwind von Seiten der Analysten. So wurde gleich in zwei Studien die Kursziele für die Heidelberg-Materials-Papiere kräftig angehoben.Besonders beeindruckend ist das Kursziel des Analysehauses Jefferies. Expertin Glynis Johnson erhöhte ihr Kursziel von 245,20 auf 300 Euro, woraus sich weiteres Aufwärtspotenzial ...

