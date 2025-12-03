Düsseldorf (ots) -- Rekordjahr zum zehnjährigen Jubiläum des Freiwilligentags- Über 1.600 Teilnehmende: Verdopplung zum Vorjahr- 600.000 Euro für Freiwilligentage: 300 Aktionen bundesweit, 2.000 Euro pro TeamaktionZum Internationalen Tag des Ehrenamts würdigt die TARGOBANK das Engagement ihrer Mitarbeitenden und blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Alle TARGOBANKer*innen können im Rahmen eines Freiwilligentages einen Arbeitstag im Jahr nutzen, um sich bei einer gemeinnützigen Organisation zu engagieren. Der unternehmenseigene Freiwilligentag, der 2025 sein 10-jähriges Jubiläum feiert, verzeichnete einen neuen Rekord: Mehr als 1.600 Mitarbeitende nahmen teil - und damit doppelt so viele wie im Vorjahr.Insgesamt fanden 300 verschiedene Aktionen in ganz Deutschland statt. Den Spielenachmittag im Seniorenheim begleiten, Wände streichen im Kindergarten oder Bäume pflanzen - die Vorschläge kommen direkt von den Teilnehmenden und sind genau so vielfältig wie die Mitarbeitenden selbst. Über die Zeit und das Engagement der Mitarbeitenden hinaus spendet die Bank seit 2024 für jede Teamaktion zusätzlich 2.000 Euro an die jeweilige gemeinnützige Organisation.Gesellschaftliches Engagement mit WirkungDass sich Engagement lohnt, zeigt auch der Spendenwettbewerb, den die TARGOBANK im Jahr 2024 gestartet und dieses Jahr fortgesetzt hat. Mitarbeitende konnten dabei ihre persönlichen Herzensprojekte vorstellen: Insgesamt 30 Organisationen erhielten je 10.000 Euro, sodass die TARGOBANK eine beeindruckende Gesamtsumme von 300.000 Euro an gemeinnützige Projekte verteilen konnte.Möglich ist das, weil die Bank durch ihren genossenschaftlichen Mutterkonzern Crédit Mutuel Alliance Fédérale aus Frankreich Teil eines besonderen Modells ist: Jedes Jahr fließen 15 Prozent des konsolidierten Nettoergebnisses in Projekte, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirken. Daraus hat die TARGOBANK 2025 ein Budget von 4,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und an rund 600 gemeinnützige Einrichtungen in Deutschland gespendet - ein klares Bekenntnis zu gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung."Wir sind stolz auf das außerordentliche Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen", sagt die TARGOBANK Vorstandsvorsitzende Isabelle Chevelard. "Dass sich die Zahl der Teilnehmenden am Freiwilligentag innerhalb eines Jahres verdoppelt hat, zeigt, wie sehr Ehrenamt bei uns gelebt wird. Mit unserer Spendenunterstützung und den zahlreichen Aktionen setzen wir ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt."Seit dem Start des Freiwilligentags im Jahr 2015 haben Beschäftigte der Bank mehrere Tausend Einsätze geleistet und damit weit über die ersten zehn Jahre hinweg soziale Wirkung entfaltet.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.400 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 77.000 Mitarbeitenden und 4.200 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 auf 66 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr