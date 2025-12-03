© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaCrowdStrike glänzt mit Rekordquartal und hebt seine Prognose an. Trotz des starken Wachstums reagieren Anleger mit Gewinnmitnahmen.Der US-amerikanische Cybersicherheitsanbieter CrowdStrike Holdings hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erneut starke Zahlen vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben. Trotz der positiven Ergebnisse verlor die Aktie im nachbörslichen Handel rund 3 Prozent auf 501 US-Dollar, nachdem sie in den vergangenen drei Monaten bereits um 25 Prozent gestiegen war. Das Unternehmen, das sich als führende Plattform im Bereich "Secure AI Transformation" positioniert, erzielte im Quartal, das am 31. Oktober 2025 endete, ein Rekordwachstum bei wiederkehrenden …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE