Nordex Group kann heute seiner beeindruckenden Auftragsserie einen weiteren Baustein hinzufügen. Auch wenn man diesmal den Namen des "internationalen unabhängigen Energieerzeugers" nicht nennen darf, die Eckdaten reichen, um die Wachstumsstory der Norddeutschen fortzusetzen. In Kurzform: Die Nordex Group hat einen Auftrag über 20 Windenergieanlagen des Typs N149/5.X für ein Projekt in Polen erhalten. Die Bestellung schließt zudem einen Premium-Servicevertrag mit einer Laufzeit von bis zu 15 Jahren ein. Dieser "stellt sicher, dass der Windpark langfristig zuverlässig betrieben wird und eine optimale ...

