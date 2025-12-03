EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Auftragseingänge

Eckert & Ziegler und SK Biopharmaceuticals unterzeichnen Liefervertrag für Actinium-225



03.12.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, Deutschland & Seoul, Südkorea, 3. Dezember 2025. Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, TecDAX) und SK Biopharmaceuticals, ein auf Therapien für Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) spezialisiertes Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Südkorea, das ebenfalls im Bereich Radiopharmazeutika tätig ist, haben kürzlich einen Liefervertrag unterzeichnet. Das Unternehmen wird SK Biopharmaceuticals mit Actinium-225 (Ac-225) beliefern, um dessen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der radiopharmazeutischen Therapien voranzutreiben.



Die Entwicklungspipeline von SK Biopharmaceuticals umfasst unter anderem SKL35501, ein innovatives Radiopharmazeutikum, das mit Ac-225 markiert wird und Potenzial in der Behandlung verschiedener Krebsarten, darunter Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- sowie Kopf- und Halskrebs, hat. Mit der Sicherung einer zuverlässigen Versorgung mit dem Alpha-emittierenden Radioisotop von Eckert & Ziegler wird das Unternehmen dieses und weitere Programme aus seiner wachsenden Pipeline vorantreiben.



"Wir freuen uns, SK Biopharmaceuticals mit der Lieferung von GMP-konformem Ac-225 bei ihren vielversprechenden präklinischen und klinischen Programmen zu unterstützen", erklärte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender von Eckert & Ziegler. "Ac-225 ist nach wie vor eines der gefragtesten Radioisotope in der Entwicklung von Radiopharmazeutika der nächsten Generation, und wir sind froh, unseren Beitrag dazu leisten zu können, diese Krebstherapien voranzubringen."



"Die Sicherstellung einer stabilen Versorgung mit Ac-225, dem wichtigsten Ausgangsmaterial für die radiopharmazeutische Therapie, ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg. Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Eckert & Ziegler geschlossen zu haben, einem zuverlässigen Anbieter mit langjähriger Erfahrung im Bereich hochwertiger Radioisotope für pharmazeutische Anwendungen", sagte Donghoon Lee, CEO von SK Biopharmaceuticals. "Aufbauend auf unserer proaktiven globalen Partnerschaft und unserer diversifizierten Lieferkette werden wir einen großen Schritt nach vorne machen, um auf dem globalen Markt für Krebsbehandlungen Fuß zu fassen."



Eckert & Ziegler beliefert weltweit führende Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen zuverlässig mit Gallium-68, Lutetium-177, Yttrium-90 und Actinium-225 in GMP-Qualität. Mit der Expertise in der Radioisotopenproduktion sowie in der globalen Logistik und bei CDMO-Dienstleistungen unterstützt das Unternehmen kontinuierlich die Entwicklung und Lieferung innovativer Radiopharmazeutika.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Über SK Biopharmaceuticals

SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. ist Teil der SK Group, dem zweitgrößten Mischkonzern Südkoreas. Die SK Group ist ein Zusammenschluss weltweit führender Unternehmen, die Innovationen in den Bereichen Energie, fortschrittliche Werkstoffe, Biopharmazeutika und digitales Geschäft vorantreiben. SK hat seinen Sitz in Seoul und investiert weltweit in den Aufbau nachhaltiger Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Unternehmen der SK-Gruppe erzielen zusammen einen weltweiten Jahresumsatz von 151 Milliarden US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Die SK Group gehört zu den 100 einflussreichsten Unternehmen des Jahres 2023 laut TIME. SK Inc., die Muttergesellschaft von SK Biopharmaceuticals, steigert den Wert ihres Portfolios kontinuierlich durch langfristige Investitionen in eine Reihe wettbewerbsfähiger Tochtergesellschaften in verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Pharmazeutika und Biowissenschaften, Energie und Chemie, Information und Telekommunikation sowie Halbleiter. Darüber hinaus konzentriert sich SK Inc. darauf, seine Wachstumsgrundlagen durch ein profitables und praktisches Management auf der Grundlage finanzieller Stabilität zu stärken und gleichzeitig seinen Unternehmenswert durch Investitionen in neue zukunftsträchtige Wachstumsgeschäfte zu steigern. Weitere Informationen über SK Inc. finden Sie unter https://sk-inc.com/en/main/mainpage.aspx . Weitere Informationen über SK Biopharmaceuticals finden Sie unter www.skbp.com/eng .



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



SK Biopharmaceuticals Public Relations Team

skbp.pr@sk.com



03.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News