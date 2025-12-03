Die Aktie von Siemens Energy gehörte am Dienstag mit einem Tagesplus von +3,2% zu den besten Performern im DAX. Damit rückt das am 20. November aufgestellte Rekordhoch bei 118,15 € wieder in greifbare Nähe. Aktuell steht die Aktie bei 117,50 €. Hat der Energietechnikkonzern noch Luft nach oben oder sollten Anleger besser Gewinne mitnehmen? Positiver Analystenkommentar Geht es nach den Analysten von Goldman Sachs, könnte es für die Aktie noch weiter ...

