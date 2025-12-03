Tiny Bookshop triumphiert bei den Deutschen Entwicklerpreisen - doch der Weg zu diesem Erfolg war alles andere als gewöhnlich. Was die Idee zum Spiel mit einem Bauwagen in Neuseeland zu tun hat. Fast wäre einer der besten deutschen Computerspiele-Entwickler in die alte analoge Welt abgebogen. Bei einer Neuseeland-Reise 2019 habe er einen alten Mann beobachtet, erinnert sich David Zapfe-Wildemann, Gründer des Gamingstudios Neoludic aus Köln. Der habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...