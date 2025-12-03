Tonies SE Ein Spielzeug auf der Überholspur: Beeindruckende Entwicklung, Screenshot, Homepage tonies, 3/12/2025 Die Tonies SE, bekannt durch ihre innovative Toniebox und als Vorreiter digitaler Hörspielerlebnisse für Kinder, hat sich bisher auch in 2025 als echter Überflieger an den Kapitalmärkten positioniert. Mit 26,1% Kurrsplus seit Jahresanfang ist die Aktie deutlcih besser gelaufen als der Gesamtmarkt. Und die heutige Meldung lässt durchaus Phantasie für "mehr". Pokemon - populär wie selten. Und tonies. Passt wie ""Faust auf Auge". "Erste Pokémon-Tonies werden im Sommer 2026 erhältlich sein ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.