PR Newswire
03.12.2025 09:30 Uhr
101 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 03

[03.12.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE00BN4GXL63

9,107,633.00

EUR

0

89,990,453.29

9.8808

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE00BN4GXM70

31,280.00

SEK

0

3,103,209.05

99.2075

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE00BMQ5Y557

458,600.00

EUR

0

51,374,163.91

112.0239

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE00BMDWWS85

44,815.00

USD

0

5,398,888.39

120.4706

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE00BN0T9H70

52,803.00

GBP

0

6,172,250.37

116.892

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE00BKX90X67

55,079.00

EUR

0

6,023,610.75

109.3631

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE00BKX90W50

15,811.00

CHF

0

1,542,688.10

97.5706

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000L1I4R94

1,789,086.00

USD

0.00

20,868,018.48

11.6641

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000LJG9WK1

525,302.00

GBP

0

5,444,887.43

10.3653

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000JL9SV51

40,471.00

USD

0

486,881.33

12.0304

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

420,602,543.36

113.3532

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000LSFKN16

656,306.00

GBP

0

6,844,537.21

10.429

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000LH4DDC2

272,747.00

EUR

0

3,081,542.31

11.2982

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000WXLHR76

1,013,673.00

EUR

0

10,883,438.00

10.7366

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000P7C7930

73,581.00

GBP

0

814,192.89

11.0653

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000CV0WWL4

11,000,000.00

JPY

0

1,334,679,160.07

121.3345

Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

8,889,701.37

12.6996

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000YMBL844

2,281,357.00

USD

0

23,935,710.77

10.4919

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000RH1ZG27

64,427.00

USD

0

685,785.34

10.6444

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000CCQKON9

2,234,999.00

EUR

0

22,644,795.75

10.1319

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000I8CR2Q4

5,005.00

EUR

0

50,669.33

10.1237

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE0009ZTL4B5

510,000.00

USD

0

5,420,503.36

10.6284

Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

12.02.25

IE000Y3FZEN4

521,000.00

USD

0

5,307,858.37

10.1878


Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.