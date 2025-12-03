Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 03
[03.12.25]
TABULA ICAV
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE00BN4GXL63
9,107,633.00
EUR
0
89,990,453.29
9.8808
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,103,209.05
99.2075
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,374,163.91
112.0239
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,398,888.39
120.4706
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE00BN0T9H70
52,803.00
GBP
0
6,172,250.37
116.892
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE00BKX90X67
55,079.00
EUR
0
6,023,610.75
109.3631
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE00BKX90W50
15,811.00
CHF
0
1,542,688.10
97.5706
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000L1I4R94
1,789,086.00
USD
0.00
20,868,018.48
11.6641
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000LJG9WK1
525,302.00
GBP
0
5,444,887.43
10.3653
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
486,881.33
12.0304
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
420,602,543.36
113.3532
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,844,537.21
10.429
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,081,542.31
11.2982
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,883,438.00
10.7366
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
814,192.89
11.0653
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,334,679,160.07
121.3345
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,889,701.37
12.6996
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000YMBL844
2,281,357.00
USD
0
23,935,710.77
10.4919
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
685,785.34
10.6444
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000CCQKON9
2,234,999.00
EUR
0
22,644,795.75
10.1319
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,669.33
10.1237
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,420,503.36
10.6284
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
12.02.25
IE000Y3FZEN4
521,000.00
USD
0
5,307,858.37
10.1878