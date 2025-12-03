Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag für Silvester: Der Sekt ist kaltgestellt, das Party-Outfit hängt schon bereit und die Vorfreude auf die Silvesterparty ist riesig. Was für ein Spaß, wenn nur der Kater mit Kopfschmerzen und Schwindel am nächsten Morgen nicht wären. Wie der Katzenjammer entsteht und wie Sie/Ihr den vermeiden und trotzdem Party machen können/könnt, weiß mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Der "Kater" am Tag nach der Party ist eigentlich eine kleine Alkoholvergiftung, erklärt die Ernährungswissenschaftlerin Corinna Dürr.O-Ton 1 (Corinna Dürr, 17 Sek.): "Denn die Leber hat noch am nächsten Tag reichlich damit zu tun, den Alkohol zu verarbeiten. Außerdem können Fuselöle im Alkohol Kopfschmerzen verursachen. Und nicht zuletzt entzieht der Alkohol unserem Körper Wasser und Mineralstoffe, was ebenfalls zum Unwohlsein am nächsten Morgen beiträgt."Sprecher: Um das zu vermeiden, muss natürlich nicht ganz auf den Alkohol verzichtet werden. Es reicht einfach auf das richtige Trinken zu achten.O-Ton 2 (Corinna Dürr, 18 Sek.): "Also, auf jeden Fall keinen Alkohol gegen den Durst trinken. Deshalb am besten schon vor der Feier oder zu Beginn mit reichlich Mineralwasser die Reserven auffüllen. Und für lange Partynächte empfehle ich die eins-zu-eins-Regel! Das bedeutet: Für jedes alkoholische Getränk ein nicht-alkoholisches trinken."Sprecher: Dafür greift man am besten:O-Ton 3 (Corinna Dürr, 10 Sek.): "...immer wieder zu mineralstoffreichen Mineral- und Heilwässern, um gleichzeitig Flüssigkeit und Mineralstoffe wieder aufzutanken. Dadurch bleibt man dann auch fitter und hat länger Spaß."Sprecher: Und sollte am nächsten Morgen doch der Kopf ein bisschen brummen, am besten direkt wieder zur Flasche greifen und...O-Ton 4 (Corinna Dürr, 19 Sek.): "...natürliche Mineral- oder Heilwasser trinken und den Wasser- und Elektrolythaushalt mit Flüssigkeit und Mineralstoffen auffüllen. Und bei Sodbrennen und Übersäuerung können übrigens auch Heilwässer mit viel Hydrogencarbonat helfen und die Säuren neutralisieren. Ansonsten gesund essen und schlafen, dann geht's bald wieder besser."Abmoderationsvorschlag: Also, beim Feiern, sowie davor und danach vor allem genug mineralstoffreiches Mineral- und Heilwasser trinken. Das ist gut für den Körper und sorgt für Genuss ohne Reue. Mehr Tipps und weitere Informationen über Heilwässer finden Sie im Netz unter www.heilwasser.com.Pressekontakt:Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.c/o Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78527/6171216