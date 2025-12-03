Nürnberg (ots) -Finanzkriminalität entwickelt sich komplexer und schneller als viele Banken reagieren können. In der neuen Folge von Tech & Tacheles diskutieren Simona Stoytchkova (Beirätin beim KI-Netzwerk AIAYN) und Carsten Fritz (Product Owner für Managed Application Services bei Sopra Financial Technology), warum klassische Abwehrmechanismen nicht mehr ausreichen. Wie behalten Finanzinstitute in Zeiten von KI-Agenten die Oberhand?Zero-Day-Angriffe, Deepfakes und KI-gestützte Betrugsstrategien verändern die Sicherheitslage für Finanzinstitute dramatisch. Cyberkriminelle agieren heute vernetzt und oft schneller als Banken ihre IT-Systeme anpassen können. In der neuen Folge von Tech & Tacheles sprechen Simona Stoytchkova und Carsten Fritz über das Wettrennen zwischen Angreifern und Verteidigern. Simona Stoytchkova findet klare Worte: "Wir stehen am Beginn eines radikalen Wandels. Wer jetzt nicht innoviert, fällt zurück." Carsten Fritz ergänzt: "Wir haben eine starke Basis, aber nur, wenn wir sie mutig weiterentwickeln."Warum klassische Methoden nicht mehr funktionierenKlassische Security-Ansätze wie beispielsweise regelbasierte Firewalls stoßen bei neuartigen Bedrohungen an ihre Grenzen. Stoytchkova betont: "Die Musik spielt längst bei Angriffen, die niemand vorher kennt. Dafür braucht es neue Denkweisen und neue Technologien." Carsten Fritz ordnet ein: "Wir dürfen die bewährten Grundlagen nicht vergessen. Aber wir müssen sie neu denken und mit KI stärken." Beide sind sich einig: Nur mit Künstlicher Intelligenz kann die Verteidigung proaktiv gestaltet werden.Was Banken jetzt tun solltenIn der Diskussion geht es auch um Menschen, den Umgang mit neuen Technologien und Fehlern. Für beide Gäste sind das zentrale Voraussetzungen für echten Fortschritt. "Wir müssen Räume schaffen, in denen Mitarbeitende neue Technologien ausprobieren dürfen", sagt Simona Stoytchkova. Carsten Fritz stimmt zu: "Fehler sind Lernschritte - und wir brauchen diese Lernschritte dringend."Besonders deutlich wird: KI wird den Kampf gegen die Finanzkriminalität fundamental verändern. Vernetzte Agentensysteme werden Szenarien durchspielen, Anomalien erkennen und Entscheidungen vorbereiten. "Wir sprechen über operative Betriebssysteme für die Zukunft der Compliance", so Stoytchkova. Entscheidend ist die Geschwindigkeit, denn: "Im Wettrennen führt immer der, der mutiger ist", fasst Carsten Fritz zusammen.Ein Format mit Haltung"Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass (https://www.linkedin.com/in/birgit-hass/), Senior Marketing Managerin bei Sopra Financial Technology.Jetzt reinhörenDie neue Folge von Tech & Tacheles "Innovate or Die" ist ab sofort online. Jetzt reinhören - auf Spotify, Apple Podcasts oder unter: www.sopra-financial-technology.com/podcastÜber den Podcast"Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT, Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier: https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcastÜber Sopra Financial Technology:Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer Umgebung. Mit etwa 300 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.Pressekontakt:Sopra Financial Technology GmbHBirgit HassFrankenstraße 146, 90461 NürnbergTelefon: +49 911 9291-0E-Mail: communications.sft@soprasteria.comOriginal-Content von: Sopra Financial Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180161/6171212