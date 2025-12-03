Frankfurt am Main (ots) -Im Zentrum des modernen Welthandels befindet sich die Intralogistik zurzeit in einem tiefgreifenden Wandel: Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit verändern den Material- und Warenfluss grundlegend. Die KION Group (https://www.kiongroup.com/de/), einer der weltweit führenden Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und Supply-Chain-Lösungen, gestaltet diese Transformation aktiv mit.Die Intralogistik, also die Organisation, Steuerung und Optimierung des innerbetrieblichen Material- und Warenflusses von Unternehmen, ist das Herzstück des modernen Welthandels. Zurzeit durchläuft sie einen tiefgreifenden Wandel: Getrieben durch Megatrends wie den rasanten Aufstieg des E-Commerce sowie stetig steigende Kundenerwartungen hinsichtlich Lieferzeiten und Flexibilität haben sich Lagerhäuser zu hochtechnologischen, intelligenten und dynamischen Drehkreuzen entwickelt. Dabei gehen betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit Hand in Hand. Denn durch optimierte Prozesse, reduzierte Transportwege und den Einsatz energieeffizienter Technologien können Emissionen maßgeblich gesenkt werden.Die KION Group (https://www.kiongroup.com/de/%C3%9Cber-uns/Nachhaltigkeit/), einer der weltweit führenden Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und Supply-Chain-Lösungen, hat dieses Potenzial erkannt. Mit ihren Marken, darunter Linde Material Handling (https://www.linde-mh.de/de/), STILL (https://www.still.de/) und Dematic (https://www.dematic.com/de-de/), gestaltet sie Lieferketten weltweit effizienter, zuverlässiger und nachhaltiger.Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Unternehmens-DNA.Nachhaltigkeit ist tief in der Strategie der KION Group verankert und ein integraler Bestandteil ihrer DNA. Im Jahr 2023 hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, bis spätestens 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen und die Scope-1- und Scope-2-Emissionen in den eigenen Betrieben bis 2030 um 42 % zu reduzieren. Über die eigenen Ziele hinaus unterstützt die KION Group ihre Kunden aktiv dabei, den Energieverbrauch und die Emissionen zu senken und ihre eigenen Umweltziele zu erreichen - mit energieeffizienten, intelligenten Lösungen.Ein Kernaspekt ist die konsequente Elektrifizierung sowie die Entwicklung innovativer Antriebe für Flurförderzeuge. Bereits heute sind über 90% der verkauften Stapler und Flurförderzeuge und 100% der Supply-Chain-Lösungen des Unternehmens elektrisch. Durch den verstärkten Einsatz elektrisch betriebener Lösungen werden lokale Emissionen und der CO2-Fußabdruck im operativen Betrieb deutlich reduziert. Ergänzend dazu forscht KION kontinuierlich an alternativen Antriebslösungen, beispielsweise an Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien.Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Steigerung der Effizienz durch Automatisierung und Digitalisierung. Der Einsatz von Automatisierungslösungen und KI in Lagersystemen ermöglicht eine präzise Optimierung der Materialflüsse, reduziert unnötige Fahrwege und senkt den Energieverbrauch erheblich. KI-gesteuerte Systeme können Routen und Staplerbewegungen optimieren, den Lagerplatz effizienter nutzen und den Wartungsbedarf vorhersagen. Dadurch werden Effizienz und Sicherheit erhöht.Darüber hinaus integriert KION die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft vom Produktdesign hin bis zur Entsorgung: Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit stehen dabei im Vordergrund. Dies beginnt bei der Auswahl nachhaltiger Materialien und erstreckt sich über ein umfassendes Serviceangebot, das die Lebenszeit der verkauften Lösungen maximiert, bis hin zur Implementierung von Prozessen, die eine Rückführung von Komponenten und Materialien in den Wertstoffkreislauf ermöglichen.Den Menschen im MittelpunktDie Zukunft der Intralogistik wie KION sie definiert ist skalierbar, vernetzt und widerstandsfähig. Sie wird von Grund auf nachhaltig gestaltet sein, Emissionen reduzieren, Kreislaufwirtschaft ermöglichen und verantwortungsvoller mit Energie und Ressourcen umgehen. Vernetzte, KI-gestützte Systeme, die Echtzeitdaten austauschen, werden die Entscheidungsfindung optimieren und die Effizienz weiter steigern - stets mit dem Fokus darauf, menschliche Fähigkeiten zu erweitern und Arbeitsbedingungen zu verbessern.Besuchen Sie uns auch auf Social Media:- Facebook: https://www.facebook.com/kiongroup/- LinkedIn: https://linkedin.com/company/kiongroup- Instagram: https://www.instagram.com/kiongroup/- TikTok: https://www.tiktok.com/@kiongroup- Youtube: http://www.youtube.com/@KIONGroupAGPressekontakt:KION GROUP AGCorporate CommunicationsThea-Rasche-Straße 860549 Frankfurt am MainGermanyOriginal-Content von: KION GROUP AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109891/6171211