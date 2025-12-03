Die Aktionäre von Eventbrite erhalten einen Barpreis von 4,50 US-Dollar je Aktie

Eventbrite, Inc. (NYSE: EB), der weltweit führende Marktplatz für gemeinsame Erlebnisse, hat heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb durch Bending Spoons im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar in Zahlungsmitteln bekannt gegeben. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen, einschließlich behördlicher Freigaben und der Zustimmung der Eventbrite-Aktionäre.

"Seit zwei Jahrzehnten steht Eventbrite an der Spitze der Experience Economy und hilft Millionen von Menschen, unvergessliche Events zu organisieren, zu entdecken und zu erleben", kommentiert Luca Ferrari, CEO und Mitbegründer von Bending Spoons. "Der Schulterschluss mit Bending Spoons wird Innovationen beschleunigen und die Tools und Ressourcen von Eventbrite erweitern, um in den kommenden Jahren noch mehr Menschen durch gemeinsame Live-Erlebnisse zusammenzubringen. Als langjährige Unterstützer haben wir einige Chancen identifiziert, die wir nach Abschluss der Transaktion zusammen mit dem Eventbrite-Team erkunden möchten. Dazu zählen die Entwicklung einer speziellen Messaging-Funktion, die Einführung von KI um die Erstellung von Veranstaltungen zu vereinfachen, die Verbesserung der Suchfunktionen und der Aufbau eines Systems für den Sekundärticketmarkt. Wir sind fest entschlossen, langfristig in Eventbrite zu investieren, und hoffen, dass wir dabei helfen können, das Unternehmen zu neuen Erfolgen zu führen."

"Eventbrite bedient etwas zutiefst Menschliches: das Bedürfnis, zusammenzukommen, Kontakte zu knüpfen und eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten aufzubauen. Was als unerfüllter Bedarf begann lokale Kulturschaffende und Organisatoren zu befähigen, Menschen zu versammeln hat sich zu einer globalen Bewegung entwickelt, die Millionen von bedeutungsvollen Erlebnissen geschaffen und Eventbesuchern dabei geholfen hat, in den wichtigsten Momenten ihres Lebens Gleichgesinnte zu finden", meint Julia Hartz, Eventbrite-Mitbegründerin, Chief Executive Officer und Executive Chair. "Es war noch nie so notwendig wie heute, die Welt im realen Leben näher zusammenzubringen. Mit Blick nach vorne freue ich mich auf die Geschwindigkeit, die Ressourcen und die Innovationskraft von Bending Spoons, die Eventbrite in die nächste Phase führen werden."

Eventbrite wäre die neueste namhafte globale Marke im Portfolio von Bending Spoons. Im vergangenen Monat gab Bending Spoons die endgültige Vereinbarung zur Übernahme von AOL bekannt, die den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen unterliegt. Kürzlich wurde die Übernahme von Vimeo durch Bending Spoons im Wert von 1,38 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Einzelheiten der geplanten Transaktion

Nach den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Eventbrite 4,50 US-Dollar in Zahlungsmitteln für jede Eventbrite-Aktie, die sie besitzen. Der Kaufpreis je Aktie entspricht einem Preisaufschlag von 82 gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Eventbrite-Aktie während der letzten 60 Tage vor Börsenschluss am 1. Dezember 2025.

Die geplante Transaktion, die vom Board of Directors von Eventbrite einstimmig beschlossen wurde, soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre von Eventbrite, in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird Eventbrite zu einem privat geführten Unternehmen, das nicht länger an einer öffentlichen Wertpapierbörse notiert sein wird.

Berater

Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP sind als Rechtsberater und Allen Company LLC als Finanzberater von Eventbrite tätig.

Simpson Thacher Bartlett, LLP agiert als Rechtsberater und J.P. Morgan als alleiniger Finanzberater von Bending Spoons.

Sullivan Cromwell LLP war Rechtsberater von Julia Hartz.

Über Eventbrite

Eventbrite ist ein globaler Marktplatz für Events, der Veranstaltern und Besuchern in fast 180 Ländern zur Seite steht. Seit seiner Gründung steht Eventbrite im Zentrum der Experience Economy und hat die Art und Weise, wie Menschen Veranstaltungen organisieren und besuchen, nachhaltig verändert. Gegründet wurde das Unternehmen von Julia Hartz, Kevin Hartz und Renaud Visage mit der Vision, eine Self-Service-Plattform aufzubauen, auf der alle Menschen Live-Erlebnisse hosten und entdecken können. Im Jahr 2024 verkaufte Eventbrite mehr als 83 Millionen bezahlte Tickets für über 4,7 Millionen Veranstaltungen und unterstützte Kunden dabei, neue Aktivitäten zu entdecken oder mehr Zeit für ihre Hobbys zu finden. In der Branche hat sich Eventbrite als Top-Arbeitgeber einen Namen gemacht und wurde unter anderem in die renommierten Listen "The World's 50 Most Innovative Companies" und "Brands That Matter" des Magazins Fast Company aufgenommen. Darüber hinaus wurde das Unternehmen in den USA mit dem Great Place to Work Award ausgezeichnet und von Inc. als eines der "Best-Led Companies" gewürdigt. Weitere Informationen unter www.eventbrite.com.

Über Bending Spoons

Bending Spoons erwirbt und transformiert digitale Unternehmen und ist Eigentümer von Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, Vimeo, WeTransfer und vielen anderen. Die Produkte von Bending Spoons werden von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt, mit über 400 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und 10 Millionen zahlenden Kunden, darunter die meisten Fortune 500-Unternehmen.

Bending Spoons strebt dauerhafte Beteiligungen an und hat bisher kein erworbenes Unternehmen veräußert. Nach einer Übernahme investiert das Unternehmen in aller Regel in ambitionierte Maßnahmen zur Überarbeitung der Technologie, Neugestaltung der Benutzeroberfläche, Beschleunigung der Einführung neuer Funktionen, Optimierung des Marketings und der Monetarisierung sowie Neustrukturierung der Organisation, um die langfristige Leistung zu verbessern.

Im Mittelpunkt des Unternehmens steht ein konsequenter Fokus auf Talentdichte und Exzellenz am Arbeitsplatz. Allein im Jahr 2025 hat Bending Spoons mehr als 700.000 Bewerbungen erhalten, wobei die Quote der Stellenangebote bei 0,04 lag. Das Unternehmen hat zahlreiche erste Plätze bei den Great Place to Work-Auszeichnungen errungen.

Weitere Informationen unter bendingspoons.com.

Logos und Fotos von Bending Spoons: https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn.

Zusätzliche Informationsquellen

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zwischen Eventbrite, Inc. ("Unternehmen") und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Bending Spoons S.p.A. ("Bending Spoons") ("Transaktion") wird das Unternehmen bei der SEC eine Vollmachtserklärung einreichen, deren endgültige Fassung den Aktionären des Unternehmens zugesandt oder zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus kann das Unternehmen weitere relevante Dokumente in Verbindung mit der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Dieses Dokument ersetzt keine Vollmachtserklärung oder andere Dokumente, die das Unternehmen möglicherweise bei der SEC einreichen wird. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER WERDEN NACHDRÜCKLICH GEBETEN, DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN ODER NOCH EINGEREICHT WERDEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION UND DAMIT VERBUNDENE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Exemplare der Vollmachtserklärung (sobald diese verfügbar ist) und anderer Dokumente, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht wurden oder werden, über die Website der SEC unter www.sec.gov, die Website des Unternehmens unter https://investor.eventbrite.com oder durch Kontaktaufnahme mit dem Investor Relations Team des Unternehmens unter folgender Adresse erhalten:

Eventbrite, Inc.

Attention: Investor Relations

95 Third Street, 2nd Floor

San Francisco, California 94103

Bewerber um Stimmrechtsvollmachten

Das Unternehmen und einige seiner Directors, leitenden Angestellten und sonstigen Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären des Unternehmens im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Weitere Informationen zu den an der Bewerbung um Stimmrechtsvollmachten beteiligten Personen sowie eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Beteiligungen, sei es in Form von Wertpapierbeständen oder anderweitig, werden in der Vollmachtserklärung zur geplanten Transaktion und anderen relevanten Unterlagen enthalten sein, die bei der SEC eingereicht werden, sobald diese verfügbar sind. Informationen zu den vorstehenden Punkten finden Sie auch in der Vollmachtserklärung des Unternehmens für die Jahreshauptversammlung 2025, die am 24. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde (die "Vollmachtserklärung für die Jahreshauptversammlung"). Soweit sich die Wertpapierpositionen potenzieller Teilnehmer (oder die Identität dieser Teilnehmer) seit der Veröffentlichung der Informationen in der Vollmachtserklärung zur Jahreshauptversammlung geändert haben, wurden oder werden diese Informationen in den bei der SEC eingereichten Statements of Change in Ownership des Unternehmens auf Form 3 und 4 berücksichtigt. Sie können kostenlose Exemplare dieser Dokumente über die oben angegebenen Quellen erhalten.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen gelten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen im Zusammenhang mit der Transaktion, einschließlich Schätzungen und Aussagen hinsichtlich des voraussichtlichen Zeitpunkts, des Abschlusses und der Auswirkungen der Transaktion. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens und beziehen sich unter anderem auf den voraussichtlichen Abschlusszeitpunkt der Transaktion und die damit verbundenen potenziellen Vorteile, das Geschäft und die Branche des Unternehmens, die Einschätzungen des Managements sowie bestimmte Annahmen des Unternehmens, die sich jederzeit ändern können. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren anhand von Begriffen wie "können", "werden", "scheinen", "sollen", "sollten", "erwarten", "planen", "voraussehen", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" sowie der Verneinung dieser Begriffe oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Angelegenheiten, die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von zukünftigen Umständen abhängen, die eintreten können oder auch nicht, wie beispielsweise der Abschluss der Transaktion und die damit verbundenen erwarteten Vorteile. Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die zu einer solchen Abweichung führen können, gehören unter anderem: (i) der Abschluss der Transaktion zu den erwarteten Bedingungen und zum erwarteten Zeitpunkt, einschließlich der Einholung der erforderlichen Genehmigungen durch die Aktionäre und Aufsichtsbehörden sowie der Erfüllung anderer Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; (ii) alle potenziellen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion, die gegen Bending Spoons, das Unternehmen oder deren jeweilige Directors, Manager oder Führungskräfte angestrengt werden könnten, einschließlich der Auswirkungen aller damit verbundenen Ergebnisse; (iii) das Risiko, dass Störungen aufgrund der Transaktion das Geschäft des Unternehmens beeinträchtigen, einschließlich der aktuellen Pläne und Aktivitäten, der Mitarbeiterbindung und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; (iv) mögliche negative Auswirkungen oder Veränderungen der Geschäftsbeziehungen infolge der Ankündigung oder des Abschlusses der Transaktion; (v) gesetzliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; (vi) das allgemeine makroökonomische und geopolitische Geschäftsklima sowie Marktentwicklungen und -bedingungen; (vii) mögliche geschäftliche Unsicherheiten, einschließlich Veränderungen bestehender Geschäftsbeziehungen, während der Dauer der Transaktion, die sich auf die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten; (viii) bestimmte Einschränkungen während der Dauer der Transaktion, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken können, Geschäftsmöglichkeiten oder strategische Transaktionen zu verfolgen; (ix) Unvorhersehbarkeit und Schwere katastrophaler Ereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terrorakte, Pandemien, Kriegsausbrüche oder Feindseligkeiten sowie die Reaktion des Unternehmens auf einen der oben genannten Faktoren; (x) erhebliche Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Transaktion; (xi) die Möglichkeit, dass die Transaktion aufgrund unerwarteter Faktoren oder Ereignisse teurer als erwartet ausfällt; (xii) das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder sonstiger Umstände, die zur Beendigung der Transaktion führen könnten, einschließlich von Umständen, die das Unternehmen zur Zahlung einer Kündigungsgebühr und/oder sonstiger Aufwendungen verpflichten; (xiii) die Fähigkeit von Bending Spoons, die Geschäftstätigkeiten, Produktlinien und Dienstleistungen des Unternehmens erfolgreich zu integrieren; (xiv) die Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Geschäft des Unternehmens, einschließlich derjenigen, die in Part I, Item 1A des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens auf Form 10-K und in Part II, Item 1A der nachfolgenden Quartalsberichte des Unternehmens auf Form 10-Q dargelegt sind, da diese Risikofaktoren von Zeit zu Zeit durch andere Berichte, die das Unternehmen bei der SEC einreicht, geändert, ergänzt oder ersetzt werden können; und (xv) die Risiken und Unwägbarkeiten, die in der Vollmachtserklärung beschrieben werden, die unter den unten angegebenen Quellen erhältlich ist. Diese und andere Risiken im Zusammenhang mit der Transaktion werden in der Vollmachtserklärung, die bei der SEC eingereicht wird, ausführlicher erläutert. Die hier enthaltene Liste von Faktoren sowie die Liste der Faktoren, die in der Vollmachtserklärung enthalten sein wird, gelten zwar als repräsentativ, sind jedoch keinesfalls als vollständige Aufzählung aller potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten zu betrachten. Nicht genannte Faktoren können erhebliche zusätzliche Hindernisse für die Realisierung zukunftsgerichteter Aussagen darstellen. Zu den Folgen erheblicher Abweichungen der Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen könnten unter anderem Geschäftsunterbrechungen, Betriebsstörungen, finanzielle Verluste, gesetzliche Haftungsansprüche Dritter und ähnliche Risiken zählen, die sich erheblich auf die Finanzlage, die Ertragslage, die Bonität oder die Liquidität des Unternehmens auswirken könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderer Umstände, es sei denn, dies ist durch Wertpapiergesetze oder andere geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medienkontakt

Eventbrite: press@eventbrite.com

Bending Spoons: press@bendingspoons.com