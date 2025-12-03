Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat sich gestern nicht allzu viel getan, berichten die Analysten der Helaba.Der Anstieg der EWU-Teuerungsrate auf 2,2 % sei zu erwarten gewesen und habe sich nicht spürbar ausgewirkt. Heute spiele die Musik in den USA mit dem anstehenden ADP-Report und dem ISM-Serviceindex. Es sei fraglich, ob die Zinssenkungserwartungen in den USA noch verstärkt werden könnten. Bezüglich der EZB-Politik werde vorerst nicht mit einer Veränderung gerechnet, während in Japan Anfang der Woche Spekulationen auf eine Zinserhöhung für Furore und steigende Renditen gesorgt hätten. ...

