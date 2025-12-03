Augsburg (www.anleihencheck.de) - Das Börsenjahr 2025 scheint nicht in Ruhe zu Ende gehen zu wollen: Vor allem die Leitzinserwartungen in den USA haben sich innerhalb weniger Tage drastisch verschoben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.So hätten zwei Direktoriumsmitglieder der Fed angekündigt, in der kommenden Sitzung am 10. Dezember eine weitere Senkung des Leitzinses unterstützen zu wollen. Genau darauf hätten viele Aktienanleger gewartet, um trotz aller Zweifel wegen einer möglichen KI-Blase weiter auf steigende Aktienmärkte zu setzen. Dieser Sicht hätten sich auch die Terminmärkte angeschlossen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von über 85 Prozent von einer kommenden Zinssenkung ausgingen. Andrea Greisel, Leiterin der Niederlassung München der Fürst Fugger Privatbank: "Die US-Notenbank ist den Markterwartungen in der jüngsten Vergangenheit stets gerecht geworden. Eine Zinssenkung im Dezember gilt daher als eingepreist." ...

