Die potenzielle Kapitalbeteiligung der FAW Group an Leapmotor befindet sich offenbar auf der Zielgeraden, wobei die Unterzeichnung noch in diesem Jahr erwartet wird. Aber: Es zeichnet sich ab, dass FAW weniger Anteile übernimmt als zunächst angenommen. Entsprechende Gerüchte über einen Einstieg des staatlichen Autobauers bei dem dynamisch wachsenden EV-Startup waren bereits im Sommer aufgetaucht. Seit dem Frühjahr 2025 gibt es bereits ein erstes ...

