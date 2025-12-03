DJ Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc (ELLE LN) Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 03-Dec-2025 / 09:15 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc DEALING DATE: 02-Dec-2025 NAV PER SHARE: USD: 18.8453 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2881200 CODE: ELLE LN ISIN: LU1691909508 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1691909508 Category Code: NAV TIDM: ELLE LN LEI Code: 213800EGF3QX5VPK3Z27 Sequence No.: 410195 EQS News ID: 2239548 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2239548&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 03:15 ET (08:15 GMT)
© 2025 Dow Jones News