Mittwoch, 03.12.2025
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
Dow Jones News
03.12.2025 09:51 Uhr
223 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Tokio fest - Hongkong nach Konjunkturdaten schwach

DOW JONES--Nach einer positiven Vorgabe der Wall Street haben sich die Börsen in Asien am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Dort, wo es nach oben ging, stützen Kursgewinne in den Sektoren Industrie und Technologie. In Tokio stieg der Kurs der Technologie-Beteiligungsfirma Softbank um 6,4 Prozent, die Halbleiteraktie Advantest verteuerte sich um 5,3 Prozent, für Renesas ging es um 6,6 Prozent nach oben. Der Leitindex Nikkei-225 legte um 1,1 Prozent zu auf 49.867 Punkte, konnte damit Niveaus von über 50.000 Punkten im Handelsverlauf nicht halten.

Der koreanischen Kospi zog um 1,2 Prozent an, gestützt auch von einem nach leicht nach oben revidierten BIP im dritten Quartal.

In Hongkong ging es dagegen um 1,2 Prozent nach unten, in Shanghai um 0,5 Prozent. Hier belastete der neueste Einkaufsmanagerindex von Ratingdog (vormals Caixin) für den Servicesektor. Er schwächte sich auf 52,1 nach 52,6 Punkten ab. Damit bestätigt eer den Trend des staatlichen Index, der im November sogar unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen ist.

In Australien wurde der Handel mit einem Plus von 0,2 Prozent beendet. Hier wurde wieder verstärkte Zinssenkungsfantasie gespielt, nachdem das australische BIP im dritten Quartal die Erwartungen verfehlte.

Im Fokus steht auch für die Akteure an den asiatischen Börsen und in Australien eine Flut von Wirtschaftsdaten aus den USA. Mit Spannung wird vor allem auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor geblickt. Allerdings wird die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung am 10. Dezember bei 90 Prozent gesehen, so dass neue Daten wie der ISM-Index schon sehr stark positiv überraschen müssten, um hier noch etwas zu ändern. 

INDEX        zuletzt    +/- %     % YTD      Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.595,20    +0,2%     +5,0%     06:00 
Nikkei-225 (Tokio) 49.864,68    +1,1%     +23,6%     07:00 
Kospi (Seoul)    4.036,30    +1,0%     +68,2%     07:30 
Shanghai-Comp.    3.878,00    -0,5%     +16,8%     08:00 
Hang-Seng (Hongk.) 25.769,39    -1,2%     +29,6%     09:00 
 
 
DEVISEN       zuletzt    +/- %     00:00   Di, 08:49  % YTD 
EUR/USD        1,1641     0,1     1,1624     1,1612  +12,1% 
EUR/JPY        181,19    -0,0     181,20     180,84  +10,8% 
EUR/GBP        0,8792    -0,1     0,8801     0,8789  +6,2% 
GBP/USD        1,3240     0,2     1,3209     1,3211  +5,6% 
USD/JPY        155,65    -0,1     155,88     155,74  -1,2% 
USD/KRW       1.467,89    -0,0    1.468,46    1.468,16  -0,3% 
USD/CNY        7,0756     0,1     7,0680     7,0670  -1,9% 
USD/CNH        7,0605    -0,1     7,0668     7,0669  -3,6% 
USD/HKD        7,7833    -0,0     7,7859     7,7889  +0,3% 
AUD/USD        0,6578     0,2     0,6567     0,6557  +5,8% 
NZD/USD        0,5745     0,2     0,5736     0,5731  +2,4% 
BTC/USD      93.005,50     1,1   91.982,90   87.018,80  -8,7% 
 
ROHÖL        zuletzt VT-Schluss     +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex       58,89    58,64     +0,4%     +0,25  -17,4% 
Brent/ICE       62,71    62,45     +0,4%     +0,26  -15,5% 
 
 
METALLE       zuletzt   Vortag     +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold        4.205,60  4.205,88     -0,0%     -0,28  +61,3% 
Silber         57,97   58,4665     -0,9%     -0,50 +100,8% 
Platin       1.418,82  1.414,11     +0,3%     +4,71  +63,3% 
Kupfer         5,17    5,16     +0,1%     +0,01  +25,7% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 03:17 ET (08:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
