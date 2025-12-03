BÖRSE AKTUELL: Wall Street zeigt leichte Erholung vor US-ADP-Daten (03.12.25)

Die Wall Street hat den Handel am Dienstag mit einer moderaten Erholung beendet, und auch am Mittwoch setzen die Futures ihren Anstieg fort. Anleger warten gespannt auf den heutigen ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA. Russell 2000, Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones notieren rund +0,2 - Euro Stoxx etwa +0,05 %.

Stütze durch starke US-Retaildaten

Positive Impulse kamen vom US-Einzelhandel: Die National Retail Federation meldete einen rekordhohen Black-Friday-Andrang von 202,9 Mio. Konsumenten innerhalb von fünf Tagen. Das übertraf die Prognosen deutlich und signalisiert robuste Konsumentenstimmung trotz angespanntem Arbeitsmarkt.

Börse Aktuell: Trump-Kommentar belastet US-Dollar

Donald Trump bezeichnete Wirtschaftsberater Kevin Hassett als möglichen künftigen Fed-Chef. Da die Regierung verstärkt auf Zinssenkungen drängt und eine Nachfolge Powells frühestens 2026 angekündigt wurde, übt diese politische Unsicherheit Druck auf den US-Dollar aus.

Marktbericht Börse Asien-Pazifik: China schwach, Japan erholt sich

Das Sentiment in der Asia-Pacific-Region bleibt vorsichtig. China führt die Verluste an (CHN.cash -1,2 - HK.cash -0,9 - belastet durch:

nachlassendes Wachstum im Dienstleistungssektor

Druck auf Peking, den Immobilienmarkt zu stützen

Kreditprobleme beim Entwickler Vanke

Der japanische Nikkei 225 legt nach vorherigem Abverkauf 0,5 - zu, während der AU200.cash nach schwächerem BIP 0,1 - verliert.

China: Services-PMI solide, aber Arbeitsmarkt schwächer

Der chinesische Dienstleistungs-PMI übertraf Erwartungen (52,1 vs. 52 erwartet), blieb jedoch unter dem Vormonat (52,6). Exportaufträge profitieren vom verbesserten globalen Umfeld, die Binnenkonjunktur wirkt stabil....

