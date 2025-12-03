Die Boeing-Aktie notiert aktuell bei 176 EUR und hat zuletzt zweistellig zugelegt. Nach Jahren der Turbulenzen - vom 737-Max-Debakel bis zu Lieferketten-Problemen - deuten neue Finanzprognosen, steigende Auslieferungszahlen und verbesserte Marktstimmung auf einen möglichen Wendepunkt hin. Doch wie belastbar ist das Momentum?Finanzielle Zuversicht - endlich positiver Cashflow in Sicht Gleich mehrere Unternehmensvertreter bestätigten jüngst, ...

