Vaduz (ots) -Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende November 425 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit von 1,9 % im Oktober auf 2 % im Berichtsmonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte.JugendarbeitslosigkeitDie Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 9 Personen auf 45. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 1 Person. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 2 % (Vormonat 1,6 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Quote 0,1 Prozentpunkte.Weitere AltersklassenIn der Altersklasse von 25 - 49 Jahren erhöhte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 10 Personen auf 234. Dies entspricht einer Quote von 2,1 % (Vormonat 2 %).In der Altersklasse 50plus verringerte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 12 Personen auf 146. Dies entspricht einer Quote von 1,8 % (Vormonat 1,9 %).Personen im Zwischenverdienst77 Personen waren per Ende November im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich diese Zahl um 1 Person. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 4 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FLDie Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 81 Personen. Dies entspricht 16 Personen mehr als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 83 Personen. Dies entspricht 16 Personen mehr als im Vormonat.Gemeldete offene StellenDie Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 883 Stellen gegenüber 862 im Vormonat.KurzarbeitIm Berichtsmonat haben 5 Betriebe Anspruch auf Entschädigung wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit.AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und ArbeitssuchendeAls Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet das AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse in Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.Pressekontakt:Katja GeyLeiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 80E-Mail Katja.Gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936999