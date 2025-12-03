Braunschweig (ots) -Seit rund 15 Jahren engagiert sich das internationale christliche Hilfswerk Shelter Now für die Zahngesundheit der Menschen in Afghanistan. In der von Shelter Now betriebenen Shekiban-Zahnklinik in der Provinz Herat etwa erhalten jährlich Tausende große und kleine Patientinnen und Patienten Füllungen, Wurzelbehandlungen, bekommen Zähne gezogen, gereinigt und werden in Zahnhygiene geschult. "Damit diese Arbeit auch 2026 weitergehen kann, benötigt Shelter Now Spenden von rund 55.000 Euro", bittet der deutsche Direktor des Hilfswerks, Matthias Stechert.Stechert besuchte im Herbst die rund 30 Kilometer von der Provinzhauptstadt Herat gelegene Shekiban-Klinik, die zu einem regionalen Gesundheitszentrum gehört. Besonders positiv sei ihm der hohe hygienische Standard, die strukturierte Dokumentation und das Engagement des Teams aufgefallen. Bei der Gelegenheit trug das Klinik-Personal an Stechert auch den Wunsch nach einem mobilen Röntgengerät heran, um Diagnosen schneller und präziser stellen zu können."Viele Menschen in Afghanistan erhalten keinerlei qualitative zahnärztliche Versorgung", erläutert der Shelter Now-Direktor. Es gebe viel zu wenig ausgebildete Zahnärzte und Zahnärztinnen, die Behandlungskosten seien zu hoch und das Thema Zahngesundheit finde bei den Leuten bisher kaum Beachtung. "Genau hier setzt unsere Arbeit an", so Stechert. Die Kombination aus kostenloser Behandlung und gezielter Aufklärung solle langfristig das Bewusstsein für Zahngesundheit stärken.In der Shekiban-Zahnklinik werden Menschen kostenlos behandelt, die es am meisten brauchen - unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder ethnischer Zugehörigkeit. Ziel für das kommende Jahr sind nach Angaben von Shelter Now 4.750 Zahnbehandlungen und 6.500 Trainings in Mund- und Zahngesundheit. Eine weitere Zahnklinik existiert direkt in der Stadt Herat, die Now-Abad Mutter-Kind-Klinik. Auch dort wurden die Besucher von Shelter Now um Röntgengeräte gebeten.Bei seiner Reise durch Afghanistan besuchte Matthias Stechert auch die Erdbebengebiete im Nordosten Afghanistan. Dort hatte Shelter Now unter anderem das Krankenhaus in Jalalabad mit Medikamenten versorgt. Unterdessen hat Shelter Now die Lebensmittelverteilung für afghanische Familien im Erdbebengebiet in Kunar abgeschlossen. Insgesamt 1.515 Familien (über 10.000 Menschen) konnte die Hilfsorganisation mit Gütern für etwa einen Monat versorgen.Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mit Koordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es in Pakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in der Autonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation in Deutschland lautet "Shelter Now Germany e.V.". Shelter Now finanziert seine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Die effiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Now durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) mit dem Spendensiegel bescheinigt.Spendenkonto: Norddeutsche Landesbank, IBAN DE65 2505 0000 0002 5230 58Pressekontakt:Shelter Now Germany e.V., Matthias Stechert,Telefon: 0531/88 53 95-7, info@shelter.de, www.shelter.deOriginal-Content von: Shelter Now Germany e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60024/6171256