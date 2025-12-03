ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst David Lesne liegt mit seinen operativen Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 um bis zu 15 Prozent unter dem Konsens. Die Dividende des Reifenherstellers für 2025 scheine sicher, hinter künftigen Aktienrückkäufen stehe aber ein Fragezeichen, schrieb er am Dienstagnachmittag./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR001400AJ45





