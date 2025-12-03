Laut einer neuen Studie des Analystenhauses Wedbush ist diese Aktie eine der besten Ideen für Anleger, die von Wachstum und einer gleichzeitig exzellenten Marktposition profitieren wollen. In einer kürzlich veröffentlichten Studie des Analystenhauses Wedbush schrieb das Team der Experten rund um Dan Ives: "Wir nehmen Unity in die Liste der besten Anlageideen von Wedbush auf, da Unity eine starke Position in den wachsenden Märkten für Game-Engines ...

