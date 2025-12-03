EQS-News: Neal Conan Prize / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Mohammed R. Mhawish erhält den Neal-Conan-Preis 2025 für herausragende journalistische Leistungen



03.12.2025 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gaza-Journalist, der überlebte und unter Trümmern begraben wurde, wird geehrt, da seit Oktober 2023 249 Kollegen getötet wurden NEW YORK, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Neal Conan Prize for Excellence in Journalism (Neal-Conan-Preis für herausragende journalistische Leistungen) ernannte Mohammed R. Mhawish bei einer Zeremonie in New York am 22. November zum Gewinner des mit 50.000 Dollar dotierten Preises für das Jahr 2025 und würdigte damit seine außergewöhnliche Berichterstattung über das zivile Leben während des Gaza-Krieges und die beispiellosen Risiken für Journalisten, die darüber berichten. Mhawishs Arbeiten sind in The New Yorker, The New York Times, The Nation und This American Life erschienen. Sie wurde für ihre Präzision, ihre sorgfältige Bestätigung unter unmöglichen Bedingungen und ihre große Menschlichkeit anerkannt. Während der Preisverleihung nahm Mhawish zusammen mit den früheren Preisträgern Jane Ferguson und Hind Hassan an einer Podiumsdiskussion teil, die von Bruce Shapiro vom Global Center for Journalism and Trauma moderiert wurde. Mhawish berichtete, wie er einen gezielten IDF-Angriff auf sein Haus überlebte und "stundenlang unter den Trümmern begraben" war, nachdem "ein Angriff das Gebäude, in dem meine Familie und ich wohnten, zum Einsturz gebracht" und Familienmitglieder getötet hatte. Ein Krieg, der den globalen Journalismus verändert hat Die letzten zwei Jahre waren die tödlichste Zeit für Journalisten weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen. Seit Oktober 2023 wurden mehr als 249 palästinensische Journalisten getötet - mehr als im Ersten und Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg, im Vietnamkrieg, in den Jugoslawienkriegen und im Krieg in Afghanistan nach dem 11. September zusammen. Mehr als 50 von Mhawishs Kollegen wurden getötet, als sie berichteten, Schutz suchten oder versuchten zu fliehen - eine Zahl, die den Tod von Journalisten in einigen der größten und längsten Kriege der Geschichte übertrifft. "Palästinensische Journalisten werden entmenschlicht, entlassen und ins Visier genommen", sagte Hind Hassan, der Preisträger des Jahres 2024. "Sie sagen weiterhin die Wahrheit, auch wenn die Welt über ihre Existenz, ihre Professionalität und ihr Recht auf Sicherheit debattiert. Jane Ferguson, die erste Preisträgerin, fügte hinzu: "Die Verwüstung im Gazastreifen ist mit nichts zu vergleichen, was ich in zwei Jahrzehnten der Kriegsberichterstattung erlebt habe. Sie ist beispiellos in ihrem Ausmaß, ihrem zivilen Tribut und ihrem Zusammenbruch der grundlegenden Schutzmaßnahmen, die Journalisten und normale Familien gleichermaßen schützen sollten. In seiner Dankesrede sagte Mohammed R. Mhawish: "Journalismus in Gaza war für mich nie eine Berufswahl. Es wurde zu einem Rettungsanker, ein Weg, meine Gemeinschaft vor dem Aussterben zu bewahren, ein Weg zu sagen, dass wir hier sind. Das ist passiert, also denkt an uns." "Mohammeds Arbeit ist eine der notwendigsten und schonungslosesten Aufzeichnungen über das Leben der Zivilbevölkerung während des Gaza-Krieges", so der Beratende Ausschuss . Unterstützung von anspruchsvollem Journalismus inmitten des Umbruchs der Branche Der Neal Conan Prize, der nun schon im dritten Jahr verliehen wird, unterstützt einen rigorosen, auf den Menschen ausgerichteten Journalismus in einer Zeit, in der die Nachrichtenbranche einen historischen Rückgang erlebt. Als Talk of the Nation abgesetzt wurde, erinnert sich die bekannte Autorin Gretel Ehrlich: "Die Botschaft, die Neal zu hören bekam, war, dass seriöse Berichterstattung nicht so viel Geld einbringt wie Unterhaltung. Das sagte uns etwas darüber, wohin sich der Journalismus entwickelt. Helfen Sie mit, den wichtigen Journalismus zu unterstützen: Erfahren Sie mehr über den Preis, nominieren Sie herausragende Journalisten und unterstützen Sie eine gründliche Berichterstattung unter nealconanprize.org . Video - https://mma.prnewswire.com/media/2836352/Neal_Conan_Prize_2025_Winner.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836351/Neal_Conan_Prize_Winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836350/Neal_Conan_Prize_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mohammed-r-mhawish-erhalt-den-neal-conan-preis-2025-fur-herausragende-journalistische-leistungen-302630846.html



03.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News