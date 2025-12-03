Mainz (ots) -Woche 49/25Fr., 5.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.15 sportstudio live (HD/UT)Weltcup SkispringenFrauen, 1. DurchgangÜbertragung aus Wisla/PolenKommentatorin: Eike PapsdorfModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 12.10 UhrWeltcup Nordische KombinationSkispringen FrauenZusammenfassung aus Trondheim/NorwegenKommentatorin: Meili Scheidemannca. 12.20 UhrWeltcup SkispringenFrauen, 2. DurchgangÜbertragung aus Wisla/PolenKommentatorin: Eike PapsdorfModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 13.10 UhrLanglauf-WeltcupSprint C Frauen und MännerÜbertragung aus Trondheim/NorwegenKommentator: Heiko KlasenWeltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauenmit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.15 Uhr im LivestreamAlpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer ausBeaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.00 Uhrim Livestream\u2003Woche 50/25Sa., 6.12.10.15 sportstudio live. . .Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten:ca. 11.00 UhrEisschnelllauf-Weltcup1500 m MännerZusammenfassung aus Heerenveen/NiederlandeKommentator: Hermann Valkyser. . .ca. 12.05 UhrRodel-WeltcupEinsitzer Männer, 2. LaufKommentator: Daniel PinschowerBitte streichen: Norbert Galeskeca. 12.35 UhrEishockey: DEL, 25. Spieltag, Straubing Tigers - Adler Mannheim. . .ca. 17.55 UhrRodel-WeltcupDoppelsitzer, 2. LaufKommentator: Daniel PinschowerBitte streichen: Norbert GaleskeSo., 7.12.10.15 sportstudio live. . .Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten:ca. 12.20 UhrRodel-WeltcupEinsitzer Männer, 2. LaufKommentator: Daniel PinschowerBitte streichen: Norbert Galeske. . .ca. 15.20 UhrBiathlon-Weltcup12,5 km Verfolgung Männer. . ._______________________________23.45 PrechtBitte Änderung beachten:Ist unsere Zivilisation noch zu retten - T.C. Boyle?Bitte streichen: Sind die USA\u2003Woche 4/26So., 18.1.23.50 PrechtBitte Ergänzung beachten:Richard David Precht im Gespräch mit Aladin El-MafaalaniDi., 20.1.22.15 37°Bitte Korrektur beachten:arm, abhängig, abgehängt: Frauen und GeldBitte streichen: ArmPressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6171265

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.