Mainz (ots) -
Woche 49/25
Fr., 5.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
11.15 sportstudio live (HD/UT)
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 12.10 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 12.20 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 13.10 Uhr
Langlauf-Weltcup
Sprint C Frauen und Männer
Übertragung aus Trondheim/Norwegen
Kommentator: Heiko Klasen
Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauen
mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.15 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus
Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.00 Uhr
im Livestream
\u2003
Woche 50/25
Sa., 6.12.
10.15 sportstudio live
. . .
Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten:
ca. 11.00 Uhr
Eisschnelllauf-Weltcup
1500 m Männer
Zusammenfassung aus Heerenveen/Niederlande
Kommentator: Hermann Valkyser
. . .
ca. 12.05 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Männer, 2. Lauf
Kommentator: Daniel Pinschower
Bitte streichen: Norbert Galeske
ca. 12.35 Uhr
Eishockey: DEL, 25. Spieltag, Straubing Tigers - Adler Mannheim
. . .
ca. 17.55 Uhr
Rodel-Weltcup
Doppelsitzer, 2. Lauf
Kommentator: Daniel Pinschower
Bitte streichen: Norbert Galeske
So., 7.12.
10.15 sportstudio live
. . .
Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten:
ca. 12.20 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Männer, 2. Lauf
Kommentator: Daniel Pinschower
Bitte streichen: Norbert Galeske
. . .
ca. 15.20 Uhr
Biathlon-Weltcup
12,5 km Verfolgung Männer
. . .
_______________________________
23.45 Precht
Bitte Änderung beachten:
Ist unsere Zivilisation noch zu retten - T.C. Boyle?
Bitte streichen: Sind die USA
\u2003
Woche 4/26
So., 18.1.
23.50 Precht
Bitte Ergänzung beachten:
Richard David Precht im Gespräch mit Aladin El-Mafaalani
Di., 20.1.
22.15 37°
Bitte Korrektur beachten:
arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
Bitte streichen: Arm
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6171265
Woche 49/25
Fr., 5.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
11.15 sportstudio live (HD/UT)
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 12.10 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 12.20 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 13.10 Uhr
Langlauf-Weltcup
Sprint C Frauen und Männer
Übertragung aus Trondheim/Norwegen
Kommentator: Heiko Klasen
Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauen
mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.15 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus
Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.00 Uhr
im Livestream
\u2003
Woche 50/25
Sa., 6.12.
10.15 sportstudio live
. . .
Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten:
ca. 11.00 Uhr
Eisschnelllauf-Weltcup
1500 m Männer
Zusammenfassung aus Heerenveen/Niederlande
Kommentator: Hermann Valkyser
. . .
ca. 12.05 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Männer, 2. Lauf
Kommentator: Daniel Pinschower
Bitte streichen: Norbert Galeske
ca. 12.35 Uhr
Eishockey: DEL, 25. Spieltag, Straubing Tigers - Adler Mannheim
. . .
ca. 17.55 Uhr
Rodel-Weltcup
Doppelsitzer, 2. Lauf
Kommentator: Daniel Pinschower
Bitte streichen: Norbert Galeske
So., 7.12.
10.15 sportstudio live
. . .
Bitte Änderungen und Ergänzungen beachten:
ca. 12.20 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Männer, 2. Lauf
Kommentator: Daniel Pinschower
Bitte streichen: Norbert Galeske
. . .
ca. 15.20 Uhr
Biathlon-Weltcup
12,5 km Verfolgung Männer
. . .
_______________________________
23.45 Precht
Bitte Änderung beachten:
Ist unsere Zivilisation noch zu retten - T.C. Boyle?
Bitte streichen: Sind die USA
\u2003
Woche 4/26
So., 18.1.
23.50 Precht
Bitte Ergänzung beachten:
Richard David Precht im Gespräch mit Aladin El-Mafaalani
Di., 20.1.
22.15 37°
Bitte Korrektur beachten:
arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
Bitte streichen: Arm
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6171265
© 2025 news aktuell