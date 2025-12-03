Laut BF.Quartalsbarometer bleibt die Stimmung unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern im vierten Quartal 2025 weiter getrübt. Doch die leichte Erholung, die seit dem vierten Quartal 2023 andauert, setzt sich fort. Positiv wirkt sich das wachsende Neugeschäft aus. Die Stimmung unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern hat sich im vierten Quartal 2025 kaum verändert: Wie der aktuelle BF.Quartalsbarometer zeigt, liegt der Stimmungsindex fast konstant bei -7,04. Im Vorquartal stand er bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
