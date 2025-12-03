Der Makler BüchnerBarella baut seine Führungsstruktur weiter aus. Mit seinem vertrieblichen Schwerpunkt soll Thorsten Gerckens zusätzliche operative Stärke in einen für das Unternehmen zentralen Bereich bringen. Zum 01.12.2025 ist er weiterer Partner im Management Board von BüchnerBarella geworden. Die BüchnerBarella Unternehmensgruppe hat bekannt gegeben, dass sie ihre erweiterte Führungsstruktur komplettiert. Damit will der technische Versicherungsmakler für Industrie- und Gewerbekunden seine ...

