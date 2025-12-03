Das Weihnachtsgeschäft wirft seine Schatten voraus. Auch für die DHL Group ist es von zentraler Bedeutung.Das Unternehmen rechnet an starken Tagen mit bis zu 12 Mio. Paketen. Die Börse antizipiert. Die Aktie DHL Group legte in den letzten Handelstagen eine respektable Zwischenerholung auf das Börsenparkett. Doch dabei muss es nicht bleiben. Es ist noch mehr drin, viel mehr drin. Der untere Chart verdeutlicht die spannende Chartkonstellation ...

