

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.12.2025 / 10:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 113,2 EUR 7.018,40 EUR 113,2 EUR 23.545,60 EUR 113,2 EUR 2.264,00 EUR 113,2 EUR 18.564,80 EUR 114,6 EUR 3.667,20 EUR 114,8 EUR 688,80 EUR 115 EUR 10.925,00 EUR 115 EUR 4.370,00 EUR 115 EUR 4.255,00 EUR 115 EUR 5.405,00 EUR 114,6 EUR 5.386,20 EUR 114,8 EUR 5.625,20 EUR 114,8 EUR 5.625,20 EUR 114,8 EUR 5.625,20 EUR 115 EUR 14.605,00 EUR 115 EUR 12.420,00 EUR 115 EUR 4.600,00 EUR 115 EUR 5.405,00 EUR 115 EUR 3.910,00 EUR 114,4 EUR 5.376,80 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 115 EUR 9.775,00 EUR 115 EUR 7.130,00 EUR 115 EUR 3.680,00 EUR 115 EUR 25.645,00 EUR 114,8 EUR 1.148,00 EUR 114,4 EUR 6.864,00 EUR 114,4 EUR 4.461,60 EUR 114,6 EUR 343,80 EUR 114,6 EUR 1.146,00 EUR 114,6 EUR 6.646,80 EUR 114,6 EUR 1.146,00 EUR 114,2 EUR 3.654,40 EUR 114 EUR 3.762,00 EUR 114 EUR 8.208,00 EUR 114 EUR 5.700,00 EUR 114 EUR 1.368,00 EUR 114 EUR 114,00 EUR 114,2 EUR 21.583,80 EUR 114 EUR 912,00 EUR 114,2 EUR 228,40 EUR 113,8 EUR 2.276,00 EUR 114,4 EUR 3.088,80 EUR 114,1 EUR 6.846,00 EUR 114,1 EUR 4.449,90 EUR 113,8 EUR 455,20 EUR 114,1 EUR 12.551,00 EUR 114,1 EUR 1.255,10 EUR 113,8 EUR 2.162,20 EUR 113,8 EUR 5.007,20 EUR 113,4 EUR 113,40 EUR 113,4 EUR 793,80 EUR 113,4 EUR 1.814,40 EUR 113,4 EUR 340,20 EUR 113,5 EUR 11.917,50 EUR 113,4 EUR 113,40 EUR 113,4 EUR 1.814,40 EUR 113,6 EUR 5.112,00 EUR 113,6 EUR 340,80 EUR 114 EUR 2.622,00 EUR 114 EUR 1.938,00 EUR 114 EUR 1.710,00 EUR 114 EUR 8.322,00 EUR 113,8 EUR 11.721,40 EUR 114,2 EUR 2.626,60 EUR 114,2 EUR 1.941,40 EUR 114,2 EUR 1.598,80 EUR 114,2 EUR 1.827,20 EUR 114,2 EUR 28.435,80 EUR 114,4 EUR 2.745,60 EUR 114,4 EUR 1.830,40 EUR 113,9 EUR 5.239,40 EUR 114,4 EUR 10.410,40 EUR 114,4 EUR 1.716,00 EUR 114,2 EUR 342,60 EUR 114,4 EUR 5.148,00 EUR 114,1 EUR 4.221,70 EUR 114,1 EUR 11.752,30 EUR 114,1 EUR 684,60 EUR 114,2 EUR 685,20 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 1.944,80 EUR 114,4 EUR 5.148,00 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 1.372,80 EUR 114,2 EUR 5.595,80 EUR 114,4 EUR 686,40 EUR 114,3 EUR 11.430,00 EUR 114,2 EUR 11.191,60 EUR 114,2 EUR 1.142,00 EUR 114,2 EUR 12.447,80 EUR 113,8 EUR 2.276,00 EUR 114 EUR 11.742,00 EUR 113,6 EUR 3.635,20 EUR 113,4 EUR 907,20 EUR 113,4 EUR 226,80 EUR 113,4 EUR 907,20 EUR 113,8 EUR 341,40 EUR 113,8 EUR 569,00 EUR 113,8 EUR 1.365,60 EUR 113,8 EUR 4.779,60 EUR 113,8 EUR 1.934,60 EUR 113,8 EUR 5.576,20 EUR 113,8 EUR 11.835,20 EUR 114 EUR 1.596,00 EUR 114 EUR 9.462,00 EUR 114,2 EUR 228,40 EUR 114,2 EUR 1.941,40 EUR 114 EUR 5.016,00 EUR 114,2 EUR 33.346,40 EUR 114,4 EUR 800,80 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,2 EUR 1.827,20 EUR 114,2 EUR 1.142,00 EUR 114,4 EUR 1.830,40 EUR 114,2 EUR 1.484,60 EUR 114,2 EUR 8.907,60 EUR 114,1 EUR 12.322,80 EUR 114,4 EUR 14.414,40 EUR 114,1 EUR 5.020,40 EUR 114,2 EUR 11.991,00 EUR 114,2 EUR 5.595,80 EUR 114,2 EUR 5.253,20 EUR 114,4 EUR 4.232,80 EUR 114,4 EUR 1.487,20 EUR 114,4 EUR 1.372,80 EUR 114,4 EUR 1.029,60 EUR 114,4 EUR 6.635,20 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 2.631,20 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 2.059,20 EUR 114,4 EUR 11.211,20 EUR 114,4 EUR 4.004,00 EUR 114 EUR 3.648,00 EUR 114,4 EUR 6.292,00 EUR 114,1 EUR 4.221,70 EUR 114,2 EUR 342,60 EUR 114,2 EUR 685,20 EUR 114,2 EUR 456,80 EUR 114,2 EUR 1.598,80 EUR 114,1 EUR 12.094,60 EUR 114,1 EUR 5.134,50 EUR 114,2 EUR 2.855,00 EUR 114 EUR 1.254,00 EUR 113,9 EUR 6.150,60 EUR 114 EUR 684,00 EUR 114 EUR 2.394,00 EUR 114 EUR 1.710,00 EUR 114 EUR 342,00 EUR 113,6 EUR 1.363,20 EUR 114 EUR 6.726,00 EUR 114 EUR 5.472,00 EUR 114 EUR 342,00 EUR 114 EUR 5.586,00 EUR 113,6 EUR 1.476,80 EUR 113,9 EUR 25.855,30 EUR 113,9 EUR 7.631,30 EUR 114,2 EUR 3.083,40 EUR 114,2 EUR 2.169,80 EUR 114,2 EUR 108.375,80 EUR 114,2 EUR 5.253,20 EUR 114,2 EUR 2.055,60 EUR 114 EUR 2.508,00 EUR 114,1 EUR 1.369,20 EUR 114,3 EUR 228,60 EUR 114,6 EUR 687,60 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 114,3 EUR 342,90 EUR 113,9 EUR 227,80 EUR 114,2 EUR 1.713,00 EUR 114,4 EUR 10.639,20 EUR 114,6 EUR 2.062,80 EUR 114,4 EUR 18.304,00 EUR 114,8 EUR 5.051,20 EUR 114,6 EUR 30.139,80 EUR 114,4 EUR 6.864,00 EUR 114,8 EUR 918,40 EUR 114,8 EUR 1.951,60 EUR 114,8 EUR 8.150,80 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 114,8 EUR 1.951,60 EUR 114,8 EUR 8.610,00 EUR 114,8 EUR 4.706,80 EUR 114,8 EUR 4.592,00 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 114,8 EUR 8.380,40 EUR 114,8 EUR 1.148,00 EUR 114,8 EUR 1.148,00 EUR 114,6 EUR 2.750,40 EUR 114,8 EUR 1.722,00 EUR 114,8 EUR 1.148,00 EUR 114,6 EUR 343,80 EUR 114,6 EUR 343,80 EUR 114,8 EUR 1.951,60 EUR 114,8 EUR 8.839,60 EUR 114,8 EUR 1.951,60 EUR 114,8 EUR 4.821,60 EUR 114,8 EUR 1.951,60 EUR 113,8 EUR 2.276,00 EUR 113,9 EUR 455,60 EUR 113,8 EUR 455,20 EUR 113,8 EUR 1.251,80 EUR 113,8 EUR 113,80 EUR 114,2 EUR 5.253,20 EUR 114,2 EUR 4.796,40 EUR 114,2 EUR 3.540,20 EUR 114,2 EUR 5.481,60 EUR 114,2 EUR 4.682,20 EUR 114,2 EUR 3.083,40 EUR 114,4 EUR 4.804,80 EUR 114,4 EUR 5.948,80 EUR 114,4 EUR 343,20 EUR 114,4 EUR 3.775,20 EUR 114,4 EUR 457,60 EUR 114,4 EUR 6.520,80 EUR 114,4 EUR 457,60 EUR 114,2 EUR 799,40 EUR 114,2 EUR 342,60 EUR 114,2 EUR 913,60 EUR 114,2 EUR 2.740,80 EUR 114,2 EUR 5.367,40 EUR 114,4 EUR 686,40 EUR 114,1 EUR 1.026,90 EUR 114,4 EUR 2.059,20 EUR 114,4 EUR 572,00 EUR 114,2 EUR 2.969,20 EUR 114,6 EUR 5.844,60 EUR 114,4 EUR 5.605,60 EUR 114,4 EUR 343,20 EUR 114,4 EUR 5.605,60 EUR 114,4 EUR 572,00 EUR 114 EUR 456,00 EUR 114,3 EUR 5.715,00 EUR 114,6 EUR 1.604,40 EUR 114,6 EUR 4.011,00 EUR 114,6 EUR 1.489,80 EUR 114,6 EUR 114,60 EUR 114,6 EUR 4.698,60 EUR 114,6 EUR 36.099,00 EUR 114,6 EUR 229,20 EUR 114,8 EUR 4.477,20 EUR 114,8 EUR 574,00 EUR 114,8 EUR 1.607,20 EUR 114,8 EUR 10.561,60 EUR 114,5 EUR 4.465,50 EUR 114,8 EUR 1.607,20 EUR 114,8 EUR 1.951,60 EUR 114,6 EUR 687,60 EUR 114,8 EUR 8.724,80 EUR 114,7 EUR 4.817,40 EUR 114,7 EUR 1.949,90 EUR 115 EUR 2.070,00 EUR 115 EUR 69.805,00 EUR 114,8 EUR 1.033,20 EUR 115 EUR 2.875,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 2.990,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 2.185,00 EUR 115 EUR 1.035,00 EUR 114,6 EUR 2.521,20 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 2.875,00 EUR 115 EUR 2.070,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 1.840,00 EUR 115 EUR 6.210,00 EUR 115 EUR 805,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 4.140,00 EUR 114,8 EUR 2.640,40 EUR 114,6 EUR 2.062,80 EUR 114,4 EUR 915,20 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,2 EUR 1.484,60 EUR 114,2 EUR 571,00 EUR 114,6 EUR 2.635,80 EUR 114,6 EUR 114,60 EUR 114,6 EUR 343,80 EUR 114,6 EUR 5.157,00 EUR 114,6 EUR 4.927,80 EUR 114,6 EUR 3.552,60 EUR 114,8 EUR 9.298,80 EUR 114,8 EUR 2.066,40 EUR 114,8 EUR 459,20 EUR 114,8 EUR 2.181,20 EUR 115 EUR 3.910,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 5.060,00 EUR 115 EUR 690,00 EUR 115 EUR 3.565,00 EUR 115 EUR 3.565,00 EUR 115 EUR 5.750,00 EUR 115 EUR 3.220,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 2.070,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 2.185,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 114,3709 EUR 1.442.675,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News