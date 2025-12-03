

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.12.2025 / 10:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 114 EUR 2.964,00 EUR 114 EUR 11.058,00 EUR 114 EUR 7.410,00 EUR 114 EUR 5.586,00 EUR 114 EUR 5.586,00 EUR 114 EUR 5.586,00 EUR 114,4 EUR 6.063,20 EUR 115 EUR 5.635,00 EUR 115 EUR 5.980,00 EUR 115 EUR 11.730,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 10.580,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 5.750,00 EUR 115 EUR 5.750,00 EUR 115 EUR 5.635,00 EUR 115 EUR 1.380,00 EUR 115 EUR 5.750,00 EUR 115 EUR 575,00 EUR 115 EUR 12.765,00 EUR 115 EUR 11.500,00 EUR 115 EUR 11.500,00 EUR 115 EUR 10.120,00 EUR 115 EUR 1.725,00 EUR 115 EUR 230,00 EUR 115 EUR 1.265,00 EUR 115 EUR 11.155,00 EUR 115 EUR 12.535,00 EUR 115 EUR 11.385,00 EUR 115 EUR 11.960,00 EUR 115 EUR 11.960,00 EUR 115 EUR 1.725,00 EUR 115 EUR 9.085,00 EUR 115 EUR 5.750,00 EUR 115 EUR 3.105,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 1.840,00 EUR 115 EUR 10.810,00 EUR 115 EUR 11.730,00 EUR 115 EUR 11.270,00 EUR 115 EUR 1.380,00 EUR 115 EUR 9.430,00 EUR 115 EUR 12.075,00 EUR 115 EUR 11.615,00 EUR 115 EUR 2.645,00 EUR 115 EUR 3.450,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 3.105,00 EUR 115 EUR 3.220,00 EUR 115 EUR 2.415,00 EUR 115 EUR 920,00 EUR 115 EUR 2.990,00 EUR 115 EUR 9.890,00 EUR 115 EUR 805,00 EUR 115 EUR 3.680,00 EUR 115 EUR 3.220,00 EUR 115 EUR 3.105,00 EUR 115 EUR 1.955,00 EUR 115 EUR 5.635,00 EUR 115 EUR 2.875,00 EUR 115 EUR 690,00 EUR 115 EUR 2.530,00 EUR 115 EUR 920,00 EUR 114,8 EUR 11.709,60 EUR 114,6 EUR 10.772,40 EUR 114,4 EUR 11.440,00 EUR 114,2 EUR 6.052,60 EUR 114,2 EUR 1.370,40 EUR 114,4 EUR 5.491,20 EUR 114,4 EUR 800,80 EUR 114,4 EUR 4.690,40 EUR 114,5 EUR 5.954,00 EUR 114,7 EUR 6.767,30 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 8.050,00 EUR 115 EUR 11.385,00 EUR 115 EUR 2.760,00 EUR 115 EUR 1.610,00 EUR 115 EUR 2.875,00 EUR 115 EUR 230,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 4.025,00 EUR 115 EUR 4.485,00 EUR 115 EUR 10.925,00 EUR 115 EUR 7.360,00 EUR 115 EUR 11.615,00 EUR 115 EUR 4.485,00 EUR 115 EUR 460,00 EUR 115 EUR 2.185,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 5.290,00 EUR 115 EUR 2.990,00 EUR 115 EUR 10.120,00 EUR 115 EUR 12.765,00 EUR 115 EUR 11.040,00 EUR 115 EUR 11.270,00 EUR 115 EUR 11.155,00 EUR 115 EUR 3.450,00 EUR 115 EUR 12.190,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 2.875,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 230,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 230,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 3.450,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 3.220,00 EUR 115 EUR 11.845,00 EUR 115 EUR 11.040,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 690,00 EUR 115 EUR 805,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 230,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 460,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 5.750,00 EUR 115 EUR 4.830,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 9.315,00 EUR 115 EUR 2.530,00 EUR 115 EUR 1.725,00 EUR 115 EUR 1.725,00 EUR 115 EUR 2.070,00 EUR 115 EUR 3.910,00 EUR 115 EUR 2.530,00 EUR 115 EUR 230,00 EUR 115 EUR 5.750,00 EUR 115 EUR 4.025,00 EUR 115 EUR 11.155,00 EUR 115 EUR 11.500,00 EUR 115 EUR 12.190,00 EUR 115 EUR 5.405,00 EUR 115 EUR 7.705,00 EUR 115 EUR 6.325,00 EUR 115 EUR 4.945,00 EUR 115 EUR 3.220,00 EUR 115 EUR 9.430,00 EUR 115 EUR 11.615,00 EUR 115 EUR 12.650,00 EUR 115 EUR 13.110,00 EUR 115 EUR 2.415,00 EUR 115 EUR 1.380,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 7.935,00 EUR 115 EUR 11.500,00 EUR 115 EUR 11.845,00 EUR 115 EUR 11.270,00 EUR 115 EUR 11.615,00 EUR 115 EUR 3.105,00 EUR 115 EUR 8.970,00 EUR 115 EUR 11.960,00 EUR 115 EUR 12.190,00 EUR 115 EUR 6.900,00 EUR 115 EUR 4.600,00 EUR 115 EUR 920,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 230,00 EUR 115 EUR 5.175,00 EUR 115 EUR 4.830,00 EUR 115 EUR 8.165,00 EUR 115 EUR 1.955,00 EUR 115 EUR 4.715,00 EUR 115 EUR 1.610,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 10.120,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 11.960,00 EUR 115 EUR 7.590,00 EUR 115 EUR 5.520,00 EUR 115 EUR 12.420,00 EUR 115 EUR 12.995,00 EUR 114,9 EUR 574,50 EUR 115 EUR 12.420,00 EUR 115 EUR 1.380,00 EUR 115 EUR 10.350,00 EUR 115 EUR 4.025,00 EUR 115 EUR 8.740,00 EUR 115 EUR 12.995,00 EUR 115 EUR 1.265,00 EUR 115 EUR 1.035,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 8.050,00 EUR 115 EUR 11.385,00 EUR 115 EUR 11.500,00 EUR 115 EUR 11.615,00 EUR 115 EUR 6.900,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 5.175,00 EUR 115 EUR 575,00 EUR 115 EUR 11.040,00 EUR 114,9 EUR 10.226,10 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 10.695,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 10.465,00 EUR 115 EUR 5.865,00 EUR 115 EUR 5.865,00 EUR 115 EUR 575,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 9.200,00 EUR 115 EUR 3.450,00 EUR 115 EUR 1.265,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 920,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 5.290,00 EUR 115 EUR 1.035,00 EUR 115 EUR 7.245,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 920,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 3.565,00 EUR 115 EUR 5.290,00 EUR 115 EUR 2.645,00 EUR 115 EUR 1.380,00 EUR 115 EUR 3.220,00 EUR 115 EUR 1.955,00 EUR 115 EUR 11.040,00 EUR 115 EUR 5.175,00 EUR 115 EUR 7.820,00 EUR 115 EUR 12.190,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 8.510,00 EUR 115 EUR 3.335,00 EUR 115 EUR 7.935,00 EUR 115 EUR 3.910,00 EUR 115 EUR 3.335,00 EUR 114,9 EUR 2.527,80 EUR 115 EUR 8.970,00 EUR 115 EUR 13.110,00 EUR 115 EUR 3.335,00 EUR 115 EUR 7.475,00 EUR 115 EUR 920,00 EUR 115 EUR 3.450,00 EUR 115 EUR 5.290,00 EUR 115 EUR 1.495,00 EUR 115 EUR 1.265,00 EUR 115 EUR 575,00 EUR 115 EUR 3.910,00 EUR 114,9 EUR 16.660,50 EUR 114,9 EUR 3.332,10 EUR 114,8 EUR 6.773,20 EUR 114,8 EUR 4.592,00 EUR 114,8 EUR 3.444,00 EUR 114,8 EUR 2.870,00 EUR 114,8 EUR 2.870,00 EUR 114,5 EUR 6.641,00 EUR 114,3 EUR 2.171,70 EUR 114,3 EUR 685,80 EUR 114,3 EUR 23.431,50 EUR 114,3 EUR 6.400,80 EUR 114,3 EUR 6.858,00 EUR 114,2 EUR 5.595,80 EUR 114,5 EUR 3.435,00 EUR 114,5 EUR 572,50 EUR 114,6 EUR 4.469,40 EUR 114,6 EUR 4.354,80 EUR 114,5 EUR 6.068,50 EUR 114,6 EUR 2.521,20 EUR 114,6 EUR 1.604,40 EUR 114,6 EUR 18.336,00 EUR 114,6 EUR 40.224,60 EUR 114,6 EUR 6.073,80 EUR 114,6 EUR 687,60 EUR 114,9 EUR 6.549,30 EUR 115 EUR 2.875,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 2.070,00 EUR 115 EUR 9.775,00 EUR 115 EUR 1.955,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 114,8986 EUR 1.514.133,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





