Frankfurt am Main, Hannover, Hamburg, Bremen, Reichenbach (ots) -Familienkonflikte belasten das Leben. In manchen Familien knallt es immer wieder oder einzelne Familienmitglieder leiden still unter dem Druck falscher Erwartungen. Die Psychotherapeutin Franca Cerutti trifft auf vier Familien in einem Haus auf dem Land zu einem eintägigen Intensiv-Coaching.Die Familien lernen die tieferliegenden Gründe für ihre Probleme kennen und erhalten hilfreiche Tipps, wie sie ihre Familienbeziehungen harmonischer gestalten können. Die neue fünfteilige Doku-Serie "Familientherapie mit Franca Cerutti" ist ein spannender Anstoß zu mehr mentaler Gesundheit und ab Donnerstag, 4. Dezember, in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem werden die Folgen im hr-fernsehen, im SWR Fernsehen und eine Folge auch im Ersten ausgestrahlt.In den 30-minütigen Folgen "Dunkle Geheimnisse", "Alte Wunden", "Starke Gefühle", "Mut zur Wahrheit" und "Leinen los!" begleitet die Doku die Protagonistinnen und Protagonisten zu Hause und auf ihrer jeweils eintägigen Coaching-Reise. Im Gespräch mit der Therapeutin stellen sie sich den Problemen, die sie miteinander haben. Da sind zum Beispiel Corina (54) aus Hannover und ihre Tochter Naomi (25), die sich wegen Kleinigkeiten ständig anzicken; die alleinerziehende Mutter Gundhild (69) aus Erlangen und ihr Sohn Matthias (39) aus Hamburg, die heute noch unter der Trennung vom Vater vor über fünfundzwanzig Jahren leiden und nie über ihre Gefühle gesprochen haben; Mirjana (41) aus Bremen und ihr Vater Hartmut (67), die aus heiterem Himmel erfahren, dass Hartmut nicht Mirjanas leiblicher Vater ist und als Erwachsene ihre Vater-Tochter-Beziehung neu definieren müssen; und da ist Helene (12), die unter dem ständigen Vergleich mit den älteren Geschwistern und dem Erwartungsdruck ihres Vaters Peter (53) aus Reichenbach/Vogtland leidet.Franca Ceruttis therapeutische Herangehensweise ist so unterschiedlich wie die Konflikte, die die Familien mitbringen. In einem Fall spielt sie die "4 Schritte der Gewaltfreien Kommunikation (GfK)" durch, im anderen Fall sind es Bildkarten mit Motiven, die Emotionen und Erinnerungen der Familienmitglieder sichtbar machen. Sie stellt unterschiedlich glatte, spitze, große und kleine Steine zur Auswahl, die stellvertretend für Gefühle stehen - oder sie verdeutlicht mit Mini-Segelbooten, die zu Wasser gelassen werden, den Aufbruch zu einer neuen inneren Freiheit.Die Doku-Serie "Familientherapie mit Franca Cerutti" wurde von der Produktionsfirma Drive Beta im Auftrag von hr und SWR realisiert. Autorin ist Laetitia von Bayer-Nickol. Die Redaktion haben Philipp Engel (hr), Katrin Grünewald und Ulrike Häfner (beide SWR) übernommen.Alle Sendeterminehr-fernsehen: 7. und 14.12., jeweils 19 Uhr, 23.12., 22 Uhr und 28.12. und 4.1., jeweils 19 UhrDas Erste: 14.1., 23.50 UhrSWR Fernsehen: 31.1., 7.2., 14.2., 21.2. und 28.2., jeweils 10.15 UhrRedaktioneller Hinweis: Die einzelnen Folgentexte können Sie unter www.hr.de/presse einsehen. Dort erhalten Sie auch Bildmaterial zu den einzelnen Folgen und Protagonistinnen und Protagonisten.