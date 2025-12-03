Winterzeit ist Schnupfenzeit. Auf- und durchatmen können aber nun Anteilshaber der ältesten und bekanntesten Kryptowährung: Beim Bitcoin kommte es zur Erholung und hier ging es gerade auf fast 94.000 $ hinauf. Damit baut der Bitcoin die Gewinne vom Nachmittag und Abend des Vortags aus. Seit Dienstagmittag zog die Notierung um rund 6.000 $ (+ 7 %) an. Schaut man sich den langen Chart an ist allerdings auch offensichtlich, dass der Bitcoin noch immer deutlich unter seinem Rekordhoch von 125.000 $ notiert. Heisst aber auch: Da ist noch Luft nach oben!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe