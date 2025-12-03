Aichach (ots) -Die Juzo Akademie startet mit einem frischen Auftritt in das Jahr 2026 und freut sich, ihr neues Programmheft "Die Akademie" zu präsentieren. Dabei verfolgt die Juzo Akademie ein klares Ziel: Menschen aus dem medizinischen Umfeld praxisnah Wissen zu vermitteln und gleichzeitig Begeisterung für die Themen zu wecken.Erweitertes Angebot für wachsenden BedarfDas Seminarprogramm der Juzo Akademie richtet sich an Mitarbeitende im medizinischen Fachhandel, Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten, medizinisches Fachpersonal sowie Studierende. "Uns ist wichtig, dass jede und jeder sich fortbilden kann - unabhängig vom Erfahrungsstand und der Disziplin", betont Akademie-Leiterin Sonja Eham.Neben einem modernen Layout sorgt ein optimierter Anmeldeprozess über das Learning Management System (LMS) nun dafür, dass die Registrierung aller Teilnehmenden so einfach wie möglich ist. Doch nicht nur die Form hat sich verändert - auch inhaltlich setzt die Akademie neue Akzente: Da die Nachfrage nach fundierter Weiterbildung steigt, reagiert die Juzo Akademie darauf mit neuen Themen. Neue Inhalte wie "Cross Selling Lymphologie", das Online-Seminar "Zusätze bei der lymphologischen Flachstrickversorgung - lecture 2 go" sowie "Die Zukunft bist Du", ein Angebot speziell für Auszubildende im Fachhandel, ergänzen ab 2026 das Seminarangebot.Fachliche Schwerpunkte und praxisnahe UmsetzungDie inhaltlichen Schwerpunkte des Programmes liegen in den vier zentralen Fachbereichen Lymphologie, Phlebologie, Narbenversorgung und Orthopädie. "In diesen Bereichen bieten wir sowohl Grundlagenwissen als auch vertiefende Spezialthemen an. Besonders gefragt sind derzeit komplexe Versorgungssituationen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und neue Therapieansätze. Aber auch Seminare rund um Kundenkommunikation und Verkauf ergänzen weiterhin unser Programm", so Daniel Fischer, stellvertretender Leiter der Akademie.Ergänzt wird das Angebot durch praxisnahe Formate, die den Transfer in den Berufsalltag erleichtern. "Wir möchten, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Gelernte direkt anwenden können. Deshalb arbeiten wir mit Fallbeispielen, interaktiven Übungen und praxisnahen Szenarien. Unsere Expertinnen und Experten bringen Erfahrungen aus der Praxis mit - sei es aus der ärztlichen oder therapeutischen Perspektive", betont Annabel Weiß, stellvertretende Leiterin der Akademie.Vielfalt der Formate für maximale FlexibilitätAuch die Vielfalt der Formate spielt eine zentrale Rolle. Neben klassischen Präsenzseminaren bietet die Akademie individuell zugeschnittene Inhouse-Schulungen, Online-Kurse und Symposien an. "Jedes Format hat seine eigene Stärke. Präsenzveranstaltungen ermöglichen intensiven Austausch und praktisches Üben, während Online-Formate maximale Flexibilität bieten. Inhouse-Seminare wiederum erlauben eine punktgenaue Anpassung an die Bedürfnisse eines Teams oder einer Einrichtung", erklärt Daniel Fischer.Symposien als Highlights und NetzwerkknotenpunkteBesonders beliebt sind die Symposien, die Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenbringen und eine Plattform für wissenschaftlichen Austausch und wertvolles Networking bieten. "Unsere Symposien sind echte Highlights im Akademie-Jahr. Sie fördern den interdisziplinären Austausch und setzen Impulse für die tägliche Praxis. Seit 2011 veranstalten wir diese Events vor allem in der DACH-Region, aber auch darüber hinaus", erzählt Annabel Weiß. Für das Akademie-Team sind diese Veranstaltungen eine Herzensangelegenheit: "Es ist eine Bestätigung zu sehen, wie konstruktiv Networking gelebt wird", ergänzt Daniel Fischer. Ferner führt Akademie-Leiterin Sonja Eham aus: "Diese Begegnungen [auf den wissenschaftlichen Symposien] sind für uns sehr wertvoll". Denn Lernen ist nicht nur ein kognitiver, sondern auch ein sozialer Prozess. Deshalb schafft die Akademie bewusst Räume für Austausch. Das Team ist bei allen Veranstaltungen persönlich vor Ort, sorgt für einen reibungslosen Ablauf und nimmt Feedback direkt auf. "Das in uns gesetzte Vertrauen ist für uns Verpflichtung", so Sonja Eham.Das komplette Programm sowie die Anmeldung sind ab sofort online verfügbar unter www.juzo.com/de/akademie . Wer mehr über die Menschen hinter der Juzo Akademie erfahren möchte, findet im aktuellen Magazin ein ausführliches Interview mit Sonja Eham und ihrem Team.Pressekontakt:Laura SchultesPublic Relations und SponsoringMobile +49 (0)151 5715 7270 | Mail laura.schultes@juzo.deOriginal-Content von: Julius Zorn GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115886/6171301