Die nächste Indexüberprüfung am deutschen Aktienmarkt steht an. Die Entscheidung wird die Deutsche Börse heute nach Börsenschluss bekanntgeben. Nach mehreren Gewinnwarnungen und einem massiven Kursverfall in den zurückliegenden Monaten steht die Aktie des Düsseldorfer Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer vor dem Abschied aus dem MDAX. Und auch im SDAX ist laut der US-Bank JPMorgan mit Bewegung zu rechnen.So erwartet Analyst Pankaj Gupta einer aktuellen Studie zufolge die Aufnahme des von Continental ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.