Cyber Monday Final Sprint zeigt hohe Nachfrage nach Lasergravurmaschinen in Deutschland



03.12.2025

BERLIN, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die starke Nachfrage nach Lasergravurmaschinen , einschließlich Desktop CO2 Laserschneidern und Faserlasergravurmaschinen für Metall, hält auch am Cyber Monday an, da Deutschlands Maker-Community, kleine Studios und Leichtfertigungsbetriebe ihre Geräte-Upgrades im Hinblick auf 2026 priorisieren. Monport Laser meldete, dass die Aktivitäten im November die internen Prognosen übertrafen, getrieben durch das Interesse an kompakten Lasergravurmaschinen für Holz, Acryl und Leder sowie an hochpräzisen Faserlasersystemen, die für die Metallgravur in Schmuck, industrieller Kennzeichnung und Produktanpassung eingesetzt werden. Materialflexibilität und neue Anwendungen Lasergravurtechnik wird zunehmend in unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt. Faserlasergravurmaschinen werden vor allem für Metallteile, Serialisierung und industrielle Kennzeichnungen genutzt, während CO2 Lasermaschinen weiterhin für Lasergravuren und Laserschnitte in Holz, Acryl, Leder und Verpackungsmaterialien beliebt sind. Maschinen, die mehrere Materialien bearbeiten können, bieten einen messbaren Mehrwert und ermöglichen kleinen Werkstätten und Studios, ihr Angebot zu diversifizieren, ohne erhebliche Zusatzinvestitionen tätigen zu müssen. Hohe Effizienz und geringer Wartungsaufwand sind entscheidende Vorteile für Unternehmen, die konstante Produktionsqualität suchen. Cyber Monday-Kauftrends in Deutschland Cyber Monday entwickelt sich zunehmend zu einer Erweiterung der Geschäftsbesorgung und weniger zu einem rein verbrauchergetriebenen Ereignis. Unternehmen nutzen das Zeitfenster, um Upgrades abzuschließen, die durch Jahresbudgets unterstützt werden, und investieren gezielt in Systeme, die die Produktionskapazität für das erste Quartal 2026 sichern. Aktuelle Cyber Monday-Angebote von Monport Laser: Bis zu 70 % Rabatt auf ausgewählte Faser- und CO2-Lasergravurmaschinen



"Während dieser finalen Cyber Monday-Phase freuen wir uns, Schöpfer und Unternehmen dabei zu unterstützen, die Technologie zu sichern, die sie für ihr Wachstum zu Beginn von 2026 benötigen", sagte der CEO von Monport Laser. "Unsere Lasergravurmaschinen, von kompakten CO2-Lasern bis hin zu industriellen Faserlasern, sind für Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz ausgelegt." Die begrenzte Verfügbarkeit stark nachgefragter Lasergravurmaschinen bedeutet, dass eine schnelle Entscheidung einen strategischen Vorteil und Produktionsbereitschaft für 2026 sichert. Über Monport Monport Laser entwickelt Lasergravurtechnologie für Schöpfer, kleine Hersteller und industrielle Anwender. Das Unternehmen legt den Fokus auf Präzision, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design, unterstützt durch Fulfillment- und Serviceoperationen in ganz Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Monport Laser. Pressekontakt:

